Fountaine Pajot : question de visibilité

Crédit photo © Fountaine Pajot

(Boursier.com) — Fountaine Pajot remonte de 0,6% à 46,60 euros ce vendredi. Au titre du premier semestre de l'exercice 2019/20 (du 1er septembre 2019 au 29 février 2020), le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 95,8 ME en progression de +20,1%, bénéficiant sur la période d'un contexte de marché favorable.

En dépit d'un portefeuille commercial de commandes bien orienté, la crise étant évolutive et de durée incertaine, la société indique qu'il est à ce stade difficile d'en chiffrer précisément les effets sur l'activité au cours des prochains mois de l'exercice 2019/20.

Toutefois, la suspension des activités de production et d'expédition pendant plusieurs semaines aura un impact négatif sur le chiffre d'affaires, annulant ainsi les perspectives antérieurement annoncées le 4 février 2020.

"Fountaine Pajot jouit d'une structure financière saine" souligne Portzamparc qui estime perdre en visibilité, notamment sur le niveau de demande des grands loueurs (la participation de Fountaine Pajot au capital de DYC permettra un peu plus de résilience selon nous). "Nous réduisons sensiblement nos attentes, et visons à présent 86 euros, contre 120 euros précédemment" conclut l'analyste.