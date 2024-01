Fountaine Pajot : Poursuite du plan 'Odysséa 2024'

(Boursier.com) — L 'année en cours s'inscrit pour Fountaine Pajot dans la continuité des réalisations du plan d'entreprise ODYSSEA 2024, en poursuivant le déploiement des 3 piliers de développement :

L'humain : Le Groupe poursuivra sa campagne de recrutement active (130 nouvelles embauches ont ainsi été réalisées en 2023). En s'appuyant sur l'Institut des Talents Nautiques, le Groupe accueillera près de 300 stagiaires en 2024 et proposera 24 modules de formation.

L'environnement : En 2023, le Groupe a été le premier chantier nautique à avoir cartographié l'empreinte carbone de l'ensemble de ses activités, en adoptant le protocole GHG "Greenhouse Gas Protocol".

Fountaine Pajot a étendu en 2023, sa gamme Smart Electric : après l'AURA 51, c'est désormais l'ASTREA 42 et le D530 de Dufour qui sont équipés de cette motorisation, offrant ainsi des bateaux à empreinte carbone limitée. Le Groupe poursuivra en 2024 ses initiatives pour intégrer, avec ses partenaires, des solutions techniques permettant de réduire son empreinte, tout en faisant la promotion de l'écoconception.

La performance économique : Au cours de la période 2020-2023, le chiffre d'affaires du Groupe a progressé de +100 ME pour s'établir à 277 ME, tout en permettant de dégager des ressources pour investir (plus de 40 ME en 4 ans), et redistribuer aux salariés, grâce aux mécanismes de la participation et de l'intéressement, des montants en progression continue (5,8 ME pour l'année 2023).

En 2024, Fountaine Pajot accélère et s'apprête à investir 16 ME à la fois dans le développement de nouveaux bateaux et également dans les capacités de fabrication (ateliers et conditions de travail).

Perspectives 2023/24 favorables avec une croissance attendue supérieure à +10%

"Le portefeuille de commandes nous permet d'envisager une nouvelle année de croissance forte en 2024 qui sera soutenue par :

*des lancements de produits - le New Power 80, nouveau bateau amiral de la Gamme Fountaine Pajot Motor Yacht qui sera lancé avant la fin de l'année 2024 - et plus récemment le D44, de la marque Dufour, qui sera présenté en avant-première mondiale lors du Salon de Düsseldorf (du 20 au 28/01/24),

*la poursuite du déploiement commercial des solutions électriques hybrides".

Nicolas Gardies, Directeur Général de Fountaine Pajot a déclaré : "Dans un marché mondial du nautisme qui montre quelques signes de ralentissement, le Groupe Fountaine Pajot continue de se développer et de se transformer. Avec une bonne visibilité de notre carnet de commandes qui s'appuie sur une qualité du portefeuille embarquée, une organisation industrielle performante et une politique de ressources humaines renforcée, le Groupe vise une nouvelle année de croissance à deux chiffres."

CALENDRIER DE COMMUNICATION :

Assemblée Générale, le 26 février 2024.

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023/24 et perspectives : Semaine du 22/04/24 (après Bourse).

Résultats du 1er semestre 2023/24 : Semaine du 17/06/24 (après Bourse.