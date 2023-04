Fountaine Pajot pointe en forte hausse après les annonces

(Boursier.com) — Fountaine Pajot grimpe de 6,4% à 117 euros ce mardi, alors que le groupe a affiché au premier semestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 111,3 ME, en progression de 23% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. Les derniers lancements tant sur le segment du catamaran (Elba 45, Aura 51, Samana 59 et Alegria 67) que sur le segment du monocoque (D530, D470 et D390) portent la croissance sur cette période.

D'un point de vue géographique, l'ensemble du Groupe consolide son développement à l'international avec 89% des ventes à l'export. Ainsi, Fountaine Pajot enregistre une forte dynamique en Europe avec 36% des ventes, l'activité en Amérique du Nord représente 20% des ventes et le grand export 21%. Enfin, la zone caraïbe représente 12% des ventes et la France 11%.

Fountaine Pajot anticipe, de nouveau, un exercice en croissance en ligne avec la tendance constatée au premier semestre, portée par des capacités de production renforcées (embauches et sous-traitance), des lancements de produits et le déploiement commercial de l'électrique hybride.

Le New 80, nouveau bateau amiral de la flotte Fountaine Pajot sera notamment lancé à l'été 2023. Le groupe promet aussi le D37, chez Dufour, "seul voilier de cette taille à proposer autant d'espace de vie à bord", et dans les prochaines semaines, un tout nouveau D41 qui sera une des grandes nouveautés de l'été et des salons nautiques d'automne...

La guidance qui était prudente est relevée sensiblement, de quoi pousser Portzamparc à réhausser sa 'top line' de 251,6 à 266 ME et son cours cible de 153 à 159 euros.