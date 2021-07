Fountaine Pajot n'a pas participé à la levée de fonds de Dream Yacht Charter

Crédit photo © Fountaine Pajot

(Boursier.com) — Le groupe Dream Yacht Charter, dont Fountaine Pajot est actionnaire minoritaire depuis 2017, vient de procéder à une augmentation de capital, auprès de PPF Group, de Groupe Bénéteau et de Nextstage afin de renforcer ses fonds propres et ainsi faire face aux effets de la crise du Covid-19. Fountaine Pajot, tout en restant actionnaire de Dream Yacht Charter, a fait le choix de ne pas participer à cette augmentation de capital, pour se concentrer sur son plan Odyssea 2024 et le développement de nouveaux produits.

Au-delà du lien actionnarial, Fountaine Pajot et Dream Yacht Charter entendent poursuivre le développement de leurs relations commerciales.