Fountaine Pajot : maintient fermement le cap mais sera impacté par la crise du Covid-19

Fountaine Pajot : maintient fermement le cap mais sera impacté par la crise du Covid-19









Crédit photo © Fountaine Pajot

(Boursier.com) — Le 19 juin dernier, Fountaine Pajot a fait l'objet d'une cyberattaque ayant affecté ses systèmes informatiques et une partie de ses opérations. Douze jours plus tard, la situation est maîtrisée : les données sont restaurées, la sécurité informatique a été renforcée et le fonctionnement de l'ensemble des systèmes informatiques a pu être rétabli. Sans céder aux assaillants, Fountaine Pajot poursuit ses analyses pour déterminer l'origine de cette attaque , commente le groupe de plaisance, avant d'assurer : Durant cette période, l'activité de production n'a jamais cessé pour autant, et Fountaine Pajot s'applique, grâce à l'engagement de tous, à servir tous ses clients .

Pour le 1er semestre 2019-2020 (1er septembre 2019 - 29 février 2020), Fountaine Pajot réalise un solide chiffre d'affaires de 95,6 millions d'euros, en croissance de +19,8%. Cette croissance permet de dégager un Excédent Brut d'Exploitation de 12,1 ME, en amélioration de +48,1%.

Le résultat d'exploitation s'établit à +8,1 ME (+2,9 ME un an plus tôt). Ainsi, le résultat net (part du Groupe) est de 3,7 ME.

Les bons résultats de ce 1er semestre illustrent la pertinence de la stratégie mise en place tant chez Fountaine Pajot avec le second volet du plan OCEAN 40 qui se poursuit avec le réaménagement du site industriel de La Rochelle (Grands voiliers et Motor Yachts) et la montée en puissance de l'usine numérique, que chez Dufour avec le plan NOVA qui commence à porter ses fruits, avec la mise à niveau des installations et des conditions de travail , commente la direction du groupe.

Structure financière robuste

Au 29 février 2020, le cash-flow d'exploitation de Fountaine Pajot est positif de 10,4 ME. Une variation du Besoin en Fonds de Roulement favorable à 6,5 ME génère une trésorerie d'exploitation positive de 16,9 ME. L'augmentation des stocks anticipe les commandes à livrer sur la 2e partie de l'exercice. Les investissements sur la période s'élèvent à 5,7 ME. Ils ont principalement porté sur la fabrication d'un nouvel outillage concernant un voilier 60 pieds et le développement du D530 chez Dufour dont la mise en service a été effectuée en janvier 2020.

Ainsi, à fin février 2020, le Groupe Fountaine Pajot affiche une structure financière robuste, avec un niveau de trésorerie disponible de 57 ME, lui permettant de traverser la crise sanitaire Covid-19.

Perspectives

Malgré un 1er semestre solide, l'exercice (clos le 31/08/2020) sera impacté par la crise du Covid-19. Après avoir fermé ses sites industriels à partir de mi-mars en raison de la crise sanitaire, le Groupe Fountaine Pajot a relancé progressivement depuis le 23 avril l'ensemble de ses activités, une fois les mesures sanitaires strictes mises en place. A ce jour, les sites de Fountaine Pajot ont repris une activité normative, alors que les sites de Dufour sont toujours ralentis pour s'adapter à une activité commerciale moindre.