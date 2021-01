Fountaine Pajot : les commandes progressent de 5%

(Boursier.com) — A l'issue de la saison d'automne 2020, le volume de commandes de Fountaine Pajot s'établit pour l'exercice en cours à 177,3 ME à fin décembre 2020, en progression de 5% par rapport à la même période l'an passé. "Le niveau de commandes atteint reflète l'attractivité des bateaux développés et le niveau de confiance de la clientèle dans l'entreprise, malgré un contexte de crise sans précédent", se félicite Fountaine.

Fountaine Pajot lance un nouveau plan de développement, "Odyssea 2024", qui poursuit et conforte les avancées du plan stratégique précédent "Sail & Power 2020". Fountaine évoque "la performance économique pour accroitre la capacité d'investissements et de redistribution des résultats auprès des équipes", sans plus précision à ce stade, si ce n'est un plan d'investissements de 33 ME incluant la création de plus de 13 nouveaux bateaux sur la période.

Pour l'exercice en cours, le Groupe Fountaine Pajot confirme un retour de la croissance (sous réserve de l'évolution sanitaire et de l'absence de nouvelles restrictions fortes qui en découleraient d'ici la fin de l'exercice) portée par la bonne dynamique commerciale, reflétée dans le carnet de commandes (+5%), l'accélération en cours des rythmes de production, les nombreuses nouveautés avec le Samana 59 et l'Isla 40 dans la gamme des catamarans à voile, le Power 67, dans la gamme Motor Yachts, et les D470 et D61, deux nouveaux monocoques qui sont lancés en ce mois de janvier 2021.