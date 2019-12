Fountaine Pajot : le résultat net part du Groupe 2018/19 progresse de 6,9%

Crédit photo © Fountaine Pajot

(Boursier.com) — À l'issue de l'exercice 2018/19, Fountaine Pajot a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 207,1 ME en forte progression (+17,1% en données pro forma). Fort d'une croissance organique soutenue et de l'intégration de Dufour (juin 2018), le Groupe Fountaine Pajot couvre désormais un large marché, tant géographique que par les gammes de produits proposés (monocoque, catamarans, à voile et à moteur).

Porté par cette bonne dynamique, Fountaine Pajot affiche une très nette progression de l'ensemble de ses résultats. Ainsi, l' Excédent Brut d'Exploitation de 30,1 ME est en croissance de +34,8% et le résultat d'exploitation en hausse de 32,8% s'établit à 20,8 ME pour l'exercice 2018/19.

Les autres produits et charges exceptionnels à -3,2 ME, incluent 2,1 ME de charges non récurrentes liées à l'acquisition de Dufour Yacht.

Ainsi, le résultat net part du Groupe 2018/19 progresse de 6,9% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 11 ME, contre 10,3 ME en 2017/18.

Fountaine Pajot a dégagé au 31 août 2019, une Capacité d'Auto-Financement positive de 20,6 ME en progression de 32,1% et une trésorerie d'exploitation positive de 28,4 ME. La croissance des stocks, maitrisée, est en ligne avec l'évolution de l'activité et les commandes à livrer sur l'exercice en cours (clos le 31 août 2020).

Les investissements 2018/19 à hauteur de 13,2 MEUR ont principalement portés sur :

Les travaux de construction d'une nouvelle usine de 6 200 m2 entièrement dédiée à des fabrications numériques dont la mise en service a été effective en juin 2019 ;

Le développement de deux modèles sur le segment du catamaran, le nouveau voilier Elba 45 et un nouveau Motor Yacht de 40 pieds ;

La conception du nouveau Dufour 530, qui sera présenté au prochain salon de Düsseldorf en janvier 2020.

À fin août 2019, le Groupe Fountaine Pajot présente une structure financière très solide avec une trésorerie nette positive de 5 ME lui permettant de poursuivre son développement.

Perspectives 2019/20 : poursuite de la dynamique de développement

L'année 2019/20 verra l'arrivée de 120 nouveaux collaborateurs.

La montée en charge de la toute nouvelle usine "numérique", ainsi que le déploiement des plans de progrès chez Dufour Yachts (plan NOVA) et chez Fountaine Pajot (plan Océan 40) contribueront positivement à l'amélioration des conditions de travail.

En plus du développement de nouveaux produits, le Groupe compte investir cette année près de 5 ME dans la modernisation des outils et la mise à niveau des équipements, en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement.

L'activité 2019/20 sera portée par la qualité et l'étendue des gammes de bateaux proposés, dont les nouveautés : Elba 45 en voile, MY 40 en moteur, et le nouveau monocoque Dufour 530.