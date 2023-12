Fountaine Pajot : le bénéfice annuel atteint 11,4 ME

(Boursier.com) — Fountaine Pajot réalise sur son exercice 2022/23 un chiffre d'affaires en progression de 26% à 276,9 MEUR, portée notamment par la qualité de l'offre produits tant sur le segment du catamaran (Elba 45, Aura 51, Samana 59 et Alegria 67) que sur le segment du monocoque (D530, D470 et D37) et par l'accélération des rythmes de production.

Cette très bonne dynamique d'activité s'est accompagnée d'un EBE 2022/23 qui ressort à 39,9 MEUR, contre 33,3 MEUR un an auparavant, une performance qui porte à 14,4% la marge d'EBE. Le résultat d'exploitation, avant dotations aux dépréciations des écarts d'acquisition s'élève à 33,6 MEUR (+30%).

Enfin, après prise en compte d'une dépréciation sur écarts d'acquisition pour -13 MEUR (sans impact sur la trésorerie), d'un résultat financier de 0,7 MEUR, d'un résultat exceptionnel de -1,5 MEUR et d'une charge d'impôt de -8,7 MEUR, le résultat net part du Groupe s'élève à 11,4 MEUR.

Fountaine Pajot dispose d'une bonne visibilité à moyen terme et est confiant dans la réalisation d'une nouvelle année de croissance rentable pour l'exercice 2023/24.