Fountaine Pajot ferme ses usines

Crédit photo © Fountaine Pajot

(Boursier.com) — Compte tenu de la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19), le Groupe Fountaine Pajot a pris la décision d'arrêter sa production. Après des premières mesures sanitaires d'adaptation mises en place en raison de la propagation du Coronavirus, et le suivi journalier de la situation depuis 10 jours, la direction du Groupe Fountaine Pajot en accord avec le Conseil d'administration a décidé la fermeture des usines des sociétés Fountaine Pajot et Dufour. Il s'agit de protéger avant tout la santé de tous les collaborateurs et de freiner la propagation du virus , explique le Conseil d'administration.

L'arrêt de la production sera effectif à compter du 17 mars 2020 pour une durée qui sera adaptée en fonction de l'évolution sanitaire et des mesures gouvernementales.

Les salariés bénéficieront des mesures mises en place par le gouvernement relatives à l'activité partielle.