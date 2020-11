Fountaine Pajot : fait le point sur l'activité

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La première période de confinement a conduit Fountaine Pajot à interrompre ses fabrications et ses livraisons à la mi-mars, puis de reprendre progressivement ses activités avec des protocoles sanitaires rigoureux et bien suivis de l'ensemble de ses salariés.

L'impact sur le chiffre d'affaires de l'année clôturée au 31 août 2020 a été contenu à -16,7%, soit 172,9 ME en base pro forma, et 168,3 ME sur le nouveau périmètre, compte tenu de la cession de sa filiale JJL Catamaran intervenue le 31 juillet 2020.

La visibilité commerciale serait aujourd'hui bonne et soutenue, tant sur Fountaine Pajot que Dufour, grâce à la dynamique commerciale de ces dernières semaines.

Le Groupe Fountaine Pajot utilise la période en cours pour améliorer ses process, accroitre ses capacités de production et préparer le futur en s'appuyant sur la totalité de son effectif.

Evolution de l'actionnariat de la Compagnie du Catamaran

Par ailleurs, Fountaine Pajot, annonce l'entrée prochaine au capital de la Compagnie du Catamaran, le holding de contrôle du groupe Fountaine Pajot, de Arkéa Capital Partenaire.

Arkéa Capital Partenaire, par cette opération de rachat de titres auprès de NextStage SCA et FCPR NextStage Rendement deviendra le deuxième actionnaire de la holding la Compagnie du Catamaran, en soutien de la famille Fountaine qui est et en restera l'actionnaire majoritaire.

La réalisation de cette opération est subordonnée à l'obtention d'une dérogation de l'AMF dont la demande déposée est en cours d'instruction.