Fountaine Pajot : bonne visibilité

(Boursier.com) — Fountaine Pajot est stable à 112 euros ce mardi matin. Au titre du premier semestre de l'exercice 2020/21, le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 84,5 ME, en recul de 9,5%. Les derniers lancements, tant sur le segment du catamaran que sur le segment du monocoque portent l'activité sur cette période.

D'un point de vue géographique, l'ensemble du groupe consolide son développement à l'international avec 92% des ventes à l'export. Ainsi, Fountaine Pajot enregistre une forte dynamique en Amérique du Nord avec 32% des ventes, l'activité en Europe représente 27% des ventes et le grand export 28%.

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunis le 15 février dernier a approuvé le paiement d'un dividende de 1,68 Euro par action au titre de l'exercice 2019/20 dont le versement interviendra le 28 avril.

Portzamparc parle d'une "bonne publication, et surtout d'une bonne visibilité dans le niveau de demande et sur la reprise d'un niveau de production pré-crise. Malgré la bonne récente performance du titre (+15,5% MTD, +29% YTD), nous jugeons la valorisation du dossier toujours attractive (EV/EBIT 8,8x 2020/21, 6,2x saison suivante). Nous relevons notre objectif de 138 à 144 euros et restons à Acheter" conclut l'analyste.