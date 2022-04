Fountaine Pajot anticipe une croissance de plus de 10% en 2022

(Boursier.com) — Au titre du 1er semestre de l'exercice 2021/2022, du 1er septembre 20121 au 28 février 2022), le groupe Fountaine Pajot affiche un chiffre d'affaires de 90,4 millions d'euros, en progression de +7%. Cette reprise post Covid-19 est néanmoins freinée par des tensions sur la chaine d'approvisionnement et sur les recrutements de personnel. Les derniers lancements tant sur le segment du catamaran (Elba 45, Samana 59 et Alegria 67) que sur le segment du monocoque (Dufour 390 et Dufour 470) portent la croissance du Groupe sur la période.

D'un point de vue géographique, l'ensemble du Groupe consolide son développement à l'international avec 89% des ventes à l'export. Ainsi, le Groupe enregistre une forte dynamique en Europe avec 34% des ventes, l'activité en Amérique du Nord représente 22% des ventes et le grand export 22%.

Perspectives 2022 :

Pour l'exercice en cours (clôture le 31 août 2022), le groupe Fountaine Pajot confirme anticiper une croissance des ventes supérieure à 10%. Elle s'appuie sur une poursuite de la dynamique commerciale dont les tendances annoncées début janvier 2022 se poursuivent et les nouveaux modèles du groupe.

Par ailleurs, Fountaine Pajot indique être peu exposé aux effets directs de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Le volume de ventes à destination de la Russie, de l'Ukraine ou de la Biélorussie reste très marginal.