Fountaine Pajot : amélioration de la performance opérationnelle au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022-2023, le Groupe Fountaine Pajot réalise une croissance dynamique de l'activité à +23% et 111,43 millions d'euros, portée notamment par les derniers lancements tant sur le segment du catamaran (Elba 45, Aura 51, Samana 59 et Alegria 67) que sur le segment du monocoque (D530, D470 et D37) et par l'accélération des rythmes de production.

Cette croissance permet de réaliser sur le semestre un Excédent Brut d'Exploitation de 12,5 ME (12,9 ME), un an auparavant, impacté négativement par l'inflation sur les prix d'achat.

Le résultat d'exploitation du semestre s'établit à 10,7 ME en progression de +19,1% par rapport au 1er semestre 2021/22. Le résultat net part du Groupe est en forte amélioration à 7,8 ME (5,14 ME).

Solide structure financière

Le Groupe Fountaine Pajot présente au 28 février, une marge brute d'autofinancement positive à 11,4 ME et une variation du Besoin en Fonds de Roulement favorable à 6,4 ME, compte-tenu du niveau d'acomptes reçus en augmentation légèrement favorable, générant une trésorerie d'exploitation positive de 17,8 ME. L'augmentation des stocks anticipe les commandes à livrer sur la deuxième partie de l'exercice.

Les investissements sur la période s'élèvent à 5,2 ME et ont principalement porté sur les nouveaux produits et sur la solution hybride électrique développée par le Groupe.

Ainsi, à fin février 2023, le Groupe Fountaine Pajot affiche une structure financière solide lui permettant d'anticiper sereinement l'avenir.

Bonne visibilité pour l'exercice 2022/23

Compte tenu du niveau d'activité de cette première partie d'exercice, du bon niveau de commandes à délivrer et des rythmes de production en accélération, le Groupe Fountaine Pajot anticipe une nouvelle année de croissance, supérieure à celle de 2021/22, soutenue par la qualité et l'étendue de l'ensemble de sa gamme.

En termes de développements, le Groupe lancera à l'été 2023 le New 80, nouveau bateau amiral de la flotte Fountaine Pajot et le D41, chez Dufour, qui sera présenté sur l'ensemble des salons nautiques en septembre 2023. Par ailleurs, la présence du Groupe aux États-Unis a été renforcée au travers d'un investissement dans les activités de distribution de bateaux, et une extension des bâtiments industriels est planifiée sur le site d'Aigrefeuille de Fountaine Pajot pour 2024.

Enfin, dans le cadre de son plan stratégique Odyssea 2024, et de l'ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, Fountaine Pajot poursuit sa dynamique en termes d'innovation, avec le lancement du premier Dufour équipé de la solution hybride électrique développée par le Groupe.