Fountaine Pajot : 8,6% de croissance sur l'exercice

(Boursier.com) — Au titre de l'exercice 2021/22, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, le Groupe Fountaine Pajot réalise un chiffre d'affaires de 219,8 millions d'euros, en progression de +8,6% par rapport à la même période en 2020/21. Cette croissance, moindre qu'espérée, a été freinée par des difficultés (approvisionnements, recrutements) nées de la reprise post-Covid.

Perspectives et développement

Durant l'exercice 2022/23, le plan stratégique d'entreprise Odysséa2024 sera consacré au :

- Développement de la plateforme ODSea Lab (Observe, Design & Save) afin de concevoir et assembler le bateau de demain pour une navigation décarbonée. L'Aura 51, premier modèle Fountaine Pajot équipé dans sa version Smart Electric(R) de moteurs électriques et d'un système de gestion de l'énergie à bord a fait ses premiers miles à l'occasion du Cannes Yachting Festival ;

- Renouvellement et renforcement des gammes Dufour et Fountaine Pajot avec le lancement en septembre 2022 du nouveau monocoque Dufour 37, ainsi que de l'Aura 51 en catamarans à voile ;

- Extension vers le haut de la gamme Fountaine Pajot Catamarans avec un nouveau bateau amiral de 80 pieds en préparation pour l'été 2023 ;

- Renforcement des actions de recrutement, afin de répondre à la forte demande : sur l'exercice le Groupe prévoit de recruter 150 nouveaux collaborateurs en s'appuyant, notamment, sur son école de formation interne, mais aussi sur le contrat de sous-traitance conclu avec le chantier naval Couach, apportant une ressource nouvelle en personnel qualifié.

L'importance du carnet de commandes permet d'anticiper une nouvelle année de croissance des ventes qui bénéficiera des nouveaux modèles, dont l'Aura 51 présélectionné pour le prix "Bateau européen de l'année" et le tout nouveau monocoque Dufour 37, primé "Design Innovation Award 2022" lors du salon nautique de Gênes.