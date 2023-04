Forvia : Sur le premier trimestre, le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 29%

(Boursier.com) — Sur le premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé de FORVIA a augmenté de 29% pour s'établir à 6.644 millions d'euros avec :

Un effet de change négatif très limité de 30 millions d'euros soit -0,6% du chiffre d'affaires de l'année dernière ; l'effet négatif du yuan chinois, de la livre britannique et de la livre turque par rapport à l'euro a plus que compensé l'effet positif du dollar américain par rapport à l'euro ;

Un effet de périmètre de 67 millions d'euros soit +12% du chiffre d'affaires de l'année dernière, en raison d'un mois additionnel de consolidation de HELLA (dont la consolidation dans les comptes du Groupe a commencé le 1er février 2022) ;

Une croissance organique de 908 millions d'euros soit +17,6% du chiffre d'affaires de l'année dernière.

La croissance organique de +17,6% est à comparer à une croissance de la production automobile mondiale de +2,7% sur la même période, soit une surperformance de 1.490 points de base.

Cette surperformance de 1.490 points de base inclut un mix géographique favorable estimé à environ 400 points de base et un impact positif lié à la répercussion de l'inflation sur les clients estimé à environ 240 points de base.

VENTES PAR RÉGION

EMEA (49% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 1er trimestre 2023)

La croissance organique de +22,4% sur le trimestre (par rapport à la croissance de la production automobile de +8,7% dans la région) a principalement reflété la croissance organique de +22,3% en Europe, les deux tiers environ étant attribuables aux activités Seating et Interiors.

AMÉRIQUES (26% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 1er trimestre 2023)

La croissance organique de +9,7% sur le trimestre (par rapport à la croissance de la production automobile de +7,1% dans la région) a reflété :

La croissance organique de +7% en Amérique du Nord, représentant environ 90% du chiffre d'affaires de la région Amériques, principalement attribuable aux activités Interiors, Electronics et Lighting

La croissance organique de +34,6% en Amérique du Sud, représentant environ 10 % du chiffre d'affaires de la région Amériques, principalement attribuable aux activités Seating, Intérieur et Clean Mobility.

ASIE (25% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 1er trimestre 2023)

La croissance organique de +17,6% sur le trimestre (par rapport à la baisse de la production automobile de -1,3% dans la région) a reflété :

La croissance organique de +15,2% en Chine, représentant environ 75% du chiffre d'affaires en Asie, principalement attribuable aux activités Seating et Lighting

La croissance organique de +25,9% dans les autres pays d'Asie, représentant environ 25% du chiffre d'affaires en Asie, principalement attribuable aux activités Clean Mobility et Faurecia Electronics.

POINT SUR LE PROGRAMME DE CESSION

Le 20 février, avec la publication des résultats de l'exercice 2022, FORVIA a annoncé que son programme de cession de 1 milliard d'euros avait été achevé grâce aux transactions envisagées qui avaient été annoncées à date.

Le Groupe confirme tenir parfaitement le cap d'un encaissement total d'au moins 1 milliard d'euros d'ici fin 2023, y compris la cession par HELLA de sa participation de 33 % dans le capital de HBPO, déjà finalisée en 2022.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'EXERCICE 2023

Le Groupe confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2023, tels qu'annoncés le 20 février 2023 :

Chiffre d'affaires compris entre 25,2 et 26,2 milliards d'euros, dont un impact estimé sur les ventes de (1,3) milliard d'euros résultant des cessions annoncées à ce jour (principalement déconsolidation de SAS au 1er janvier 2023 pour se conformer à la norme IFRS 5 et activité à vendre à Cummins au 1er juillet 2023)

Marge opérationnelle comprise entre 5% et 6% du chiffre d'affaires

Cash-flow net supérieur à 1,5% du chiffre d'affaires

Ratio dette nette/ EBITDA ajusté compris entre 2x et 2,4x au 31 décembre 2023, intégrant l'effet du programme de cession de 1 MDE d'ici la fin de 2023

Ces objectifs financiers se fondent sur les principales hypothèses suivantes :

Production automobile mondiale de 82 millions de véhicules en 2023 globalement stable par rapport à la production réelle en 2022 et plus prudente que la dernière prévision de S&P de 85 millions ;

Principaux taux de change USD/EUR à 1,10 et CNY/EUR à 7,50

Ces prévisions supposent qu'aucun confinement majeur n'affecte la production ou les ventes au détail dans toute région importante de production automobile au cours de l'année.

EN BONNE VOIE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS FINANCIERS À HORIZON 2025 (y compris l'impact estimé du programme de cession de 1 milliard d'euros d'ici fin 2023).

Le Groupe confirme également ses objectifs financiers pour l'exercice 2025, tels que présentés lors du "Capital Markets Day" du 3 novembre 2022 :

Chiffre d'affaires d'environ 30 milliards d'euros

Marge opérationnelle supérieure à 7% du chiffre d'affaires

Cash-flow net supérieur à 4% du chiffre d'affaires

Ratio dette nette / EBITDA ajusté inférieur à 1,5x au 31 décembre 2025

Ces objectifs financiers se fondent sur les principales hypothèses suivantes :

Production automobile mondiale de 88 millions de véhicules en 2025, hypothèse plus prudente que la dernière prévision de S&P de 90 millions.

Taux de change en 2025 USD/EUR à 1,05 et CNY/EUR à 7,00

Ces objectifs supposent qu'aucun confinement majeur n'affecte la production ou les ventes au détail dans toute grande région de production automobile au cours de la période.

Patrick KOLLER, directeur général de Faurecia, a déclaré : "Le premier trimestre 2023 a marqué un bon début d'année pour FORVIA avec une forte croissance des ventes, malgré une conjoncture qui reste incertaine. Les ventes organiques ont largement surpassé la croissance de la production automobile mondiale, bénéficiant d'un effet de mix géographique favorable et d'un mois supplémentaire de consolidation de HELLA.

Nous restons concentrés sur nos trois axes majeurs : une solide croissance des ventes favorisée par l'innovation et le développement durable ; la baisse de la base de coûts et du point mort des opérations ; et l'amélioration de la conversion de trésorerie et la finalisation des cessions annoncées pour accélérer le désendettement du Groupe, notre priorité absolue".

CALENDRIER FINANCIER

Mardi 30 mai 2023 : Assemblée générale des actionnaires (Nanterre)

Jeudi 27 juillet 2023 : Résultats du S1 2023 (avant l'ouverture du marché)

Vendredi 20 octobre 2023 : Ventes du T3 2023 (avant l'ouverture du marché).