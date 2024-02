Forvia : résultats en ligne avec les objectifs du plan 'POWER25'

(Boursier.com) — Les ventes annuelles du groupe Forvia s'inscrivent à 27,24 MdsE en hausse de 10,9%, Le résultat opérationnel grimpe à 1,439 MdE (+35,7%) et le Résultat net part du Groupe à 222 ME.

Le groupe souligne l'amélioration de la marge opérationnelle de 100 points de base, à 5,3% des ventes avec un solide cash-flow net de 649 millions d'euros, soit 2,4% des ventes, porté par le programme Manage by Cash. Le Ratio dette nette/EBITDA ajusté était en forte baisse à 2,1x en fin d'année (contre 3,1x au 30 juin 2022, juste après l'acquisition de HELLA).

SYNERGIES AVEC HELLA EN AVANCE SUR LA FEUILLE DE ROUTE

*Synergies de coûts nettes cumulées de 190 millions d'euros fin 2023

*Objectif de synergies de coûts nettes cumulées relevé à plus de 350 millions d'euros fin 2025

ACCÉLÉRATION DU DÉSENDETTEMENT, AVEC UNE RÉDUCTION DE LA DETTE NETTE DE PRÈS DE 1 MILLIARD D'EUROS EN 2023

*Effets du programme Manage by Cash et finalisation du premier programme de cession d'un milliard d'euros lancé au deuxième trimestre 2022;

*Accélération avec le deuxième programme de cession d'un milliard d'euros lancé au quatrième trimestre 2023.

PRISE DE COMMANDES ÉLEVÉE ET SÉLECTIVE DE 31 MILLIARDS D'EUROS EN 2023.

GUIDANCE 2024

*Chiffre d'affaires compris entre 27,5 et 28,5 milliards d'euros;

*Marge opérationnelle comprise entre 5,6 % et 6,4 % du chiffre d'affaires;

*Cash-flow net supérieur ou égal à celui de 2023 en valeur;

Ratio dette nette/EBITDA ajusté inférieur ou égal à 1,9x au 31 décembre 2024.

DANS LA TRAJECTOIRE DE L'AMBITION POWER 2025 (telle que présentée lors de la Journée Investisseurs de novembre 2022) :

Chiffre d'affaires d'environ 30 milliards d'euros;

Marge opérationnelle supérieure à 7% du chiffre d'affaires;

Cash-flow net à 4% du chiffre d'affaires;

Ratio dette nette/EBITDA ajusté inférieur à 1,5x au 31 décembre 2025.

FORVIA ANNONCE SON INTENTION DE LANCER "EU-FORWARD", UN PROJET SUR 5 ANS VISANT À RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'AGILITÉ DES ACTIVITÉS DU GROUPE EN EUROPE.

Ce projet aurait pour objectif d'adapter le dispositif de production et de 'R&D' du Groupe à un environnement européen en rapide évolution.

Ce projet permettrait à FORVIA :

D'atteindre une rentabilité nettement améliorée, à plus de 7% des ventes dans la zone EMEA (contre 2,5% en 2023);

De rééquilibrer le mix régional du Groupe avec une zone EMEA représentant environ 40% des ventes en 2028 (contre 46% en 2023) et environ 35% du résultat opérationnel (contre 22% en 2023), réduisant ainsi la dépendance à Chine, tout en continuant de croître dans cette région.

Patrick Koller, directeur général de FORVIA, a déclaré : "2023 a été une année contrastée marquée par des facteurs favorables, tels que la croissance de la production automobile mondiale, portée par une demande robuste et une amélioration progressive de la chaîne d'approvisionnement, mais pénalisée par une forte inflation, des taux d'intérêt élevés et des variations de change défavorables.

Dans ce contexte, la performance de FORVIA a été robuste et nous avons respecté nos priorités. Nous avons généré une croissance rentable grâce à une forte croissance organique des ventes, surperformant le marché de 430 points de base, notamment grâce à des gains de parts de marché en Chine, et nous avons amélioré notre marge opérationnelle de 100 points de base à 5,3% des ventes. Les synergies avec HELLA, en avance sur notre feuille de route, ont contribué à cette performance, et nous sommes convaincus de générer d'ici 2025 des synergies plus importantes que celles que nous avions initialement prévues.

Nous avons respecté notre priorité première : la poursuite du désendettement de la société après l'acquisition de HELLA. Nous avons réduit notre dette nette de près d'un milliard d'euros sur l'année, grâce à la combinaison d'une forte génération de trésorerie et de la finalisation du premier programme de cession d'un milliard d'euros lancé mi-2022.

Nous avons également franchi des étapes clés dans différents domaines. Nous avons considérablement amélioré la rentabilité de nos activités Seating en Amérique du Nord, Clarion Electronics et Lighting. Nous avons accéléré le développement de notre activité hydrogène en accueillant un grand constructeur automobile, Stellantis, comme nouveau partenaire dans Symbio et en inaugurant de nouvelles unités de production de réservoirs et de piles à combustible. Quant au développement durable qui se trouve au coeur de notre stratégie et de notre innovation, nous avons un an d'avance sur nos objectifs pour les scopes 1 et 2. La création de Materi'Act, société dédiée au développement de matériaux durables, permettra au Groupe d'atteindre son objectif de scope 3 et de zéro émission nette de CO2 d'ici 2045. Enfin, nous avons enregistré des prises de commandes solides et sélectives pour un montant de 31 milliards d'euros, avec une rentabilité alignée sur nos objectifs Power25 et des coûts de pré-lancement réduits ; ceci reflète la forte attractivité de notre offre, alignée sur les mégatendances du secteur.

Permettez-moi de remercier les équipes de FORVIA pour tous les efforts qu'elles ont déployés en vue d'atteindre cette solide performance 2023.

2024 constituera une nouvelle étape dans notre trajectoire Power25. Nous continuerons à privilégier une croissance durable et rentable et à accélérer le désendettement grâce à notre programme Manage by Cash, ainsi qu'au second programme de cession d'un milliard d'euros déjà en cours. Nous veillerons également à rester agiles et à prendre les mesures nécessaires face aux évolutions anticipées du marché à moyen terme.

Aujourd'hui, nous avons annoncé notre intention de lancer "EU-FORWARD", un projet qui serait déployé au cours des cinq prochaines années dans le but de renforcer la compétitivité et l'agilité de nos activités en Europe et atteindre une rentabilité nettement supérieure. Cet objectif sera soutenu par la volonté de FORVIA d'accélérer le déploiement de l'Intelligence artificielle au sein du Groupe, en vue d'optimiser les investissements et les coûts de R&D ainsi que le management des programmes, tout en maintenant un niveau élevé de technologie et d'innovation. Ainsi, nous continuons de bâtir un Groupe plus fort, prêt à faire face aux différents défis d'un environnement en pleine mutation."