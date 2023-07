Forvia relève ses objectifs 2023 après un très bon semestre

(Boursier.com) — Forvia relève ses objectifs annuels après une très bonne partie d'exercice. Sur la période, l'équipementier réalise un EBITDA ajusté de 1,607 milliard d'euros (+26,9%) pour un chiffre d'affaires de 13,62 MdsE (+21,3%). Le résultat opérationnel bondit de 69,6% à 675 ME, matérialisant une marge de 5%, en hausse de 150 points de base. Le cash-flow net grimpe de 11% à 172 ME. Forvia a par ailleurs enregistré des prises de commandes supérieures à 15 milliards d'euros, un niveau élevé reflétant la forte dynamique de Faurecia et de HELLA.

Sur la base de la croissance réelle de la production automobile mondiale au premier semestre et de l'évolution attendue au second semestre, Forvia revoit à la hausse son hypothèse de production automobile mondiale pour 2023 à environ 86 millions de véhicules légers, contre une estimation établie à 82 millions en février.

En conséquence, le Groupe ajuste à la hausse ses objectifs financiers pour 2023 comme suit : un chiffre d'affaires compris entre 26,5 milliards d'euros et 27,5 milliards d'euros (vs. entre 25,2 milliards d'euros et 26,2 milliards d'euros) ; une marge opérationnelle comprise entre 5,2% et 6,2% (vs. entre 5% et 6%), confirmant l'amélioration séquentielle au second semestre par rapport au premier ; un cash-flow net supérieur à 1,5% du chiffre d'affaires (inchangé) ; et un ratio dette nette/EBITDA ajusté compris entre 2,0x et 2,2x au 31 décembre 2023 (vs. entre 2,0x et 2,4x).

Patrick Koller, Directeur général de Forvia, a déclaré : "au premier semestre, la production automobile mondiale a progressé de plus de 10%, portée par une demande soutenue et une amélioration progressive de l'offre de semi-conducteurs. Dans ce contexte et dans un environnement d'inflation persistante, nous avons enregistré une croissance organique et une surperformance fortes ; nous avons amélioré notre rentabilité et généré un solide cash-flow.Notre trajectoire de désendettement se traduit par une nouvelle réduction de notre ratio dette nette/EBITDA ajusté au 30 juin. Le désendettement reste notre priorité absolue".