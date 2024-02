Forvia : plus de 20% de chute en deux séances !

(Boursier.com) — Forvia chute encore de 9% après 13% de perdus hier, de retour à 12,71 euros ce mardi, au plus bas depuis octobre 2022, dans la foulée de la correction spectaculaire des équipementiers automobiles sous la pression chinoise et les annonces plus que prudentes du groupe. L'ex-Faurecia a annoncé lundi un projet de réduction de 10.000 emplois en Europe au cours des 5 prochaines années, en anticipant une baisse de la demande et de la concurrence chinoise. Le titre du septième fournisseur automobile mondial, qui fabrique des pièces pour Stellantis, Volkswagen et Ford, a chuté de 13% en bourse de Paris lundi, soit sa plus forte baisse en séance depuis septembre 2022...

Alors que les constructeurs automobiles réduisent leur production en Europe, les équipementiers sont confrontés à des problèmes de surcapacité qui profitent aux concurrents chinois... Forvia met en avant des surcapacités en Europe sur les sièges et les intérieurs, ainsi que dans une moindre mesure sur l'éclairage. L'équipementier prévoit ainsi de réduire ses effectifs européens de 13%, grâce à un taux d'attrition important et une baisse des recrutements. "L'attrition que nous avons, c'est 2000-2500 personnes par an. Donc, en fait, le plan ne veut pas dire un licenciement de 10.000 personnes", a expliqué le vice-président et directeur financier Olivier Durand, ajoutant qu'il limiterait les recrutements aux postes jugés strictement nécessaires...

Ajustements en série...

Les ventes annuelles du groupe Forvia se sont inscrites à 27,24 MdsE en hausse de 10,9%, Le résultat opérationnel a grimpé à 1,439 MdE (+35,7%) et le Résultat net part du Groupe à 222 ME. Le groupe a souligné l'amélioration de la marge opérationnelle de 100 points de base, à 5,3% des ventes avec un solide cash-flow net de 649 millions d'euros, soit 2,4% des ventes, porté par le programme Manage by Cash. Le Ratio dette nette/EBITDA ajusté était en forte baisse à 2,1x en fin d'année (contre 3,1x au 30 juin 2022, juste après l'acquisition de HELLA).

Cotation...

Forvia a annoncé dans la foulée son intention de lancer "EU-FORWARD", un projet sur 5 ans. Ce projet aura pour objectif d'adapter le dispositif de production et de 'R&D' du Groupe à un environnement européen en rapide évolution.

Bon plan ?

Ce projet permettra au groupe d'atteindre une rentabilité nettement améliorée, à plus de 7% des ventes dans la zone EMEA (contre 2,5% en 2023) et de rééquilibrer le mix régional du Groupe avec une zone EMEA représentant environ 40% des ventes en 2028 (contre 46% en 2023) et environ 35% du résultat opérationnel (contre 22% en 2023), réduisant ainsi la dépendance à Chine, tout en continuant de croître dans cette région...

Du côté des brokers, HSBC a abaissé son objectif de cours sur Forvia de 21 à 19 euros après ces annonces. La Deutsche Bank est restée quant à elle à l'achat sur l'équipementier, mais avec un objectif ajusté de 25 à 20 euros.