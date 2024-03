Forvia : les analystes continuent de s'ajuster

(Boursier.com) — Forvia perd 1% à 13,35 euros ce lundi, alors que le groupe a placé avec succès une émission obligataire senior d'un montant d'un milliard d'euros, dont 500 millions d'euros à échéance juin 2029 au taux de 5,125% et 500 millions d'euros à échéance juin 2031 au taux de 5,50%. Compte tenu des couvertures de taux conclues en décembre 2023 et janvier 2024, le rendement économique des nouvelles obligations pour FORVIA s'élève à 4,96% pour les obligations 2029 et à 5,37% pour les obligations 2031 (sur une base non IFRS).

En bourse, le titre est tombé au plus bas depuis octobre 2022 récemment, dans la foulée de la correction spectaculaire des équipementiers automobiles sous la pression chinoise et les annonces plus que prudentes du groupe...

L'ex-Faurecia a en effet présenté un projet de réduction de 10.000 emplois en Europe au cours des 5 prochaines années, en anticipant une baisse de la demande et de la concurrence chinoise.

Alors que les constructeurs automobiles réduisent leur production en Europe, les équipementiers sont confrontés à des problèmes de surcapacité qui profitent aux concurrents chinois... Forvia met en avant des surcapacités en Europe sur les sièges et les intérieurs, ainsi que dans une moindre mesure sur l'éclairage. L'équipementier prévoit ainsi de réduire ses effectifs européens de 13%, grâce à un taux d'attrition important et une baisse des recrutements. "L'attrition que nous avons, c'est 2000-2500 personnes par an. Donc, en fait, le plan ne veut pas dire un licenciement de 10.000 personnes", a expliqué le vice-président et directeur financier Olivier Durand, ajoutant qu'il limiterait les recrutements aux postes jugés strictement nécessaires...

Ajustements en série...

Les nouveaux plans du groupe permettront à Forvia d'atteindre une rentabilité nettement améliorée, à plus de 7% des ventes dans la zone EMEA (contre 2,5% en 2023) et de rééquilibrer le 'mix régional' avec une zone EMEA représentant environ 40% des ventes en 2028 (contre 46% en 2023) et environ 35% du résultat opérationnel (contre 22% en 2023), réduisant ainsi la dépendance à Chine, tout en continuant de croître dans cette région...

Du côté des brokers, Citigroup reste à l'achat sur Forvia, mais avec un objectif de cours ramené de 25 à 19 euros. Barclays 'surpondère' Forvia, mais a aussi ramené sa cible à 22 euros, tandis que HSBC avait déjà abaissé son objectif de cours à 19 euros après les annonces. La Deutsche Bank est restée quant à elle à l'achat sur l'équipementier, mais avec un objectif ajusté à 20 euros.