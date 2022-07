Forvia : les analystes continuent de s'ajuster

(Boursier.com) — Forvia remonte de 3% à 17,15 euros après un début de semaine chaotique, alors que le groupe a publié un bénéfice semestriel un peu inférieur aux estimations des analystes en raison de la pénurie de puces, de la guerre en Ukraine et des nombreuses restrictions liées à la crise sanitaire en Chine... Le groupe, qui a bouclé en janvier dernier le rachat du spécialiste de l'éclairage automobile allemand Hella, a fait état d'un bénéfice opérationnel consolidé de 426 millions d'euros pour les 6 premiers mois de 2022, soit 3,7% des ventes. Forvia a par ailleurs enregistré un chiffre d'affaires de 11,62 milliards d'euros sur le premier semestre.

Les analystes tablaient sur un bénéfice opérationnel de 435 millions d'euros et une marge de 4%. Après deux années de perturbations dues à la pandémie de coronavirus, le groupe est confronté à de nouveaux problèmes d'approvisionnement en raison des restrictions sanitaires en Chine et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Nous sommes confiants que le second semestre nous permettra d'améliorer nos performances du premier semestre et confirmons pleinement nos objectifs pour l'année", a déclaré Patrick Koller, directeur général de Faurecia. Parmi les derniers avis de brokers, HSBC a réduit marginalement son objectif de cours à 27 euros, tandis que Berenberg vise un cours de 29 euros, contre 39 euros précédemment...