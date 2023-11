Forvia : Franklin Resources précise sa position

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 27 novembre par l'AMF, la société Franklin Resources, Inc., basée à San Mateo en Californie, agissant pour son compte, a déclaré avoir franchi en baisse, le 22 novembre 2023, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Forvia, et ne plus détenir aucune action de cette société. Le déclarant a précisé que ce franchissement de seuils résultait d'une modification de la politique d'agrégation appliquée jusqu'ici, au résultat de laquelle les dispositions prévues aux articles 223-12 et 223-12-1 du règlement général sont désormais applicables. Les "anciens affiliés" de Franklin Resources, Inc. détiennent ensemble 5,88% du capital et 5,49% des droits de vote de Forvia.