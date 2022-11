Forvia (Faurecia) : une première qui fait pschitt

(Boursier.com) — Forvia ne convainc pas. L'équipementier issu du rapprochement entre Faurecia et HELLA, organise aujourd'hui son premier Capital Markets Day dans le cadre duquel il présente Power25, son nouveau plan à moyen terme. L'occasion pour le management de dévoiler ses nouveaux objectifs financiers pour 2025 (fondés sur l'hypothèse d'une production automobile mondiale de 88 millions de véhicules en 2025), soit un chiffre d'affaires d'environ 30 milliards d'euros, une marge opérationnelle supérieure à 7%, un flux de trésorerie net représentant 4% du chiffre d'affaires, et un ratio Dette nette/EBITDA ajusté au 31 décembre 2025 inférieur à 1,5 fois.

Le Groupe a par ailleurs confirmé le programme de cessions précédemment annoncé d'un milliard d'euros d'ici fin 2023.

Stifel ('achat') juge les objectifs combinés "plutôt prudents". La guidance de chiffre d'affaires est inférieur aux attentes des analystes, celle de marge opérationnelle est globalement conforme, mais les ambitions de flux de trésorerie disponible semblent "nettement plus élevées". Globalement, Oddo BHF estime que ces nouveaux objectifs ne doivent pas surprendre car ils sont globalement en ligne avec les attentes. Les ventes deviennent moins importantes aujourd'hui alors que le groupe/la direction insiste davantage sur la rentabilité et encore plus sur la génération de trésorerie/le désendettement dans l'environnement troublé actuel et compte tenu d'un profil fortement endetté (2,6x EV/EBITDA fin 2022e).

Reste que le marché accueille pour le moins fraichement ces nouveaux objectifs avec un titre qui chute de près de 9% à 13,5 euros.