Forvia (Faurecia) : publication saluée

(Boursier.com) — Forvia (Faurecia) s'adjuge près de 5% à 20,9 euros à l'ouverture du marché parisien, les investisseurs saluant la publication plus robuste que prévu de l'équipementier automobile. Le groupe a dégagé l'an passé une marge opérationnelle de 4,4%, en ligne avec ses objectifs, pour un chiffre d'affaires de 25,46 milliards d'euros, en hausse de 17% à taux de change et périmètres constants. Le groupe avait dit prévoir en octobre dernier des revenus pour 2022 "compris entre 24,5 et 25,5 milliards d'euros" et une marge opérationnelle "entre 4 et 5%". Le cash-flow net a atteint 471 ME, nettement supérieur aux attentes du marché.

Le groupe qui est le fruit du rachat par Faurecia de son concurrent allemand Hella, vise en 2023 une amélioration de ses résultats financiers. Il anticipe un chiffre d'affaires compris entre 25,2 et 26,2 milliards d'euros, une marge opérationnelle comprise entre 5% et 6%, sur la base d'une production automobile mondiale annuelle de 82 millions de véhicules, et un cash-flow net supérieur à 1,5% du chiffre d'affaires.

Compte tenu des progrès significatifs dans le processus d'intégration de HELLA, les synergies de coûts ont été revues à la hausse à plus de 300 millions d'euros d'EBITDA en 2025 (vs. plus de 250 ME précédemment) et les synergies commerciales à plus de 400 millions d'euros en 2025 (contre 300 ME à 400 ME précédemment), soutenues par de fortes prises de commandes conjointes en 2022 pour 1,8 MdE.

Faurecia vient par ailleurs d'annoncer la vente de sa division "SAS" Cockpit Modules au groupe Motherson, pour une valeur d'entreprise de 540 millions d'euros, dans le cadre d'un objectif plus large de cession de ses actifs non stratégiques pour une valeur totale d'un milliard d'euros.