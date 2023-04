Forvia (Faurecia) : grimpe après un bon début d'année

(Boursier.com) — Forvia s'adjuge 2,4% à 21,7 euros à l'ouverture du marché parisien, dopé par une solide publication trimestrielle et le maintien de ses objectifs 2023. L'équipementier, issu du rapprochement entre Faurecia et Hella, a dégagé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires consolidé de 6,644 milliards d'euros, en hausse de 29% (+17,6% en organique), contre 6,43 MdsE de consensus. Le management a donc réitéré ses objectifs financiers pour l'exercice 2023, tels qu'annoncés le 20 février dernier, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 25,2 et 26,2 milliards d'euros ; une marge opérationnelle comprise entre 5% et 6% et un cash-flow net supérieur à 1,5% du chiffre d'affaires.

"Nous restons concentrés sur nos trois axes majeurs : une solide croissance des ventes favorisée par l'innovation et le développement durable ; la baisse de la base de coûts et du point mort des opérations ; et l'amélioration de la conversion de trésorerie et la finalisation des cessions annoncées pour accélérer le désendettement du groupe, notre priorité absolue", a déclaré Patrick Koller, DG de Faurecia.