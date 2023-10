Forvia : encore des avis d'analystes

(Boursier.com) — Forvia retombe de près de 2% à 17,88 euros, alors que - Citi reste pourtant à l'achat sur l'équipementier, tout en ramenant son cours cible de 30 à 29 euros. Le groupe a confirmé le succès de la transaction annoncée le 23 mai dernier, soit la cession à son partenaire de longue date Cummins, d'une partie de l'activité de post-traitement des gaz d'échappement des véhicules commerciaux de FORVIA en Europe et aux Etats-Unis, pour un montant total de 199,2 millions d'euros. Dans le cadre de cette transaction, Cummins a acquis deux usines situées à Roermond (Pays-Bas) et Columbus South (Indiana, Etats-Unis) ainsi que les programmes afférents. En intégrant cette activité dans ses opérations, Cummins étend sa gamme de solutions innovantes pour l'industrie des véhicules commerciaux.

Ce transfert s'inscrit dans la stratégie de Forvia visant à se concentrer sur les solutions à très faibles émissions pour les véhicules légers, segment où le Groupe est leader, ainsi que sur sa feuille de route en matière d'hydrogène à travers laquelle l'entreprise propose un portefeuille complet de solutions de stockage d'hydrogène. Cette transaction conclût le programme de cession d'actifs de Forvia pour un montant d'un milliard d'euros annoncé au deuxième trimestre 2022, dont l'objectif était d'accélérer le désendettement du Groupe après l'acquisition d'une participation majoritaire dans HELLA.

Rendez-vous pris...

Goldman Sachs avait déjà ajusté la mire sur l'équipementier de 27 à 26 euros, tout en restant à l'achat, alors que le groupe avait relevé ses objectifs annuels après une très bonne partie d'exercice... Sur la période écoulée, l'équipementier a réalisé un EBITDA ajusté de 1,607 milliard d'euros (+26,9%) pour un chiffre d'affaires de 13,62 MdsE (+21,3%). Le résultat opérationnel a bondi de 69,6% à 675 ME, matérialisant une marge de 5%, en hausse de 150 points de base. Le cash-flow net a grimpé de 11% à 172 ME.

Forvia a par ailleurs enregistré des prises de commandes supérieures à 15 milliards d'euros, un niveau élevé reflétant la forte dynamique de Faurecia et de HELLA.

Sur la base de la croissance réelle de la production automobile mondiale au premier semestre et de l'évolution attendue au second semestre, Forvia a par ailleurs revu à la hausse son hypothèse de production automobile mondiale pour 2023 à environ 86 millions de véhicules légers, contre une estimation établie à 82 millions en février.

Le prochain rendez-vous est fixé au 20 octobre avec les comptes du T3.