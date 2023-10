Forvia : dégradé !

(Boursier.com) — Forvia cède 2,5% à 17,7 euros en matinée à Paris. L'actualité autour de l'équipementier automobile est marquée par une note d'Oddo BHF qui a dégradé le titre à 'neutre' après le rerating significatif de cette année. L'analyste adopte un scénario plus prudent sur 2024 sur le segment des équipementiers et réduit ses estimations de 4% en moyenne sur le secteur (-13% pour Forvia au niveau de l'EBIT, davantage au niveau des BPA en raison de la hausse des frais financiers et du taux d'impôts). En effet, il considère que l'essentiel des catalyseurs sont désormais derrière pour Forvia, que le momentum de résultats devrait ralentir (-7% sur l'EBIT, -18% sur le BPA) et que le profil financier, bien qu'en progrès après les cessions, reste plus à risque en cas de tensions sur le sujet (FCF moindre, endettement supérieur par rapport à des acteurs comme CIE ou PO) comme récemment observé.

Enfin, concernant Hella et bien que les synergies soient jusqu'ici au rendez-vous, les tensions en matière de gouvernance (départ anticipé du CEO dès la fin 2023) tout comme la fin du lock-up du pool familial Hueck/Roepke (9% du capital) pourraient également peser. Ceci conduit donc le broker à adopter une opinion 'neutre' dans le cadre d'une hiérarchie équipementiers resserrée. L'objectif est coupé de 28 à 21 euros.