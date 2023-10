Forvia : confirme ses objectifs 2023 à l'issue d'un 3ème trimestre en croissance de plus de 10% en organique

(Boursier.com) — Au troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Forvia s'élève à 6 528 millions d'euros soit une croissance de +2,5 % en données publiées et +10,7 % sur une base organique, soit une surperformance de plus de 700 points de bas, se félicite le groupe.

La variation des ventes intègre un effet de change négatif significatif de 524 millions d'euros, soit -8,2 % des ventes de l'année dernière, principalement lié à la dépréciation du yuan chinois, du dollar américain, du peso argentin et de la livre turque par rapport à l'euro.

La croissance organique s'élève à 683 millions d'euros, soit +10,7 % par rapport au 3ème trimestre 2022, représentant une surperformance élevée de 700 points de base par rapport à la production automobile mondiale, en hausse de 3,7 % sur la période.

Au troisième trimestre, Forvia a continué d'enregistrer de solides prises de commandes, totalisant 22 milliards d'euros depuis le début de l'année.

Forvia confirme ses objectifs 2023 à savoir un chiffre d'affaires compris entre 26,5 et 27,5 milliards d'euros, une marge opérationnelle comprise entre 5,2 % et 6,2 % du chiffre d'affaires, un cash-flow net supérieur à 1,5 % du chiffre d'affaires et un ratio dette nette/EBITDA ajusté compris entre 2,0 x et 2,2 x au 31 décembre 2023. Les objectifs du Groupe pour l'exercice 2025 sont aussi confirmés.