Forvia : bien équipé ?

(Boursier.com) — Forvia recule de 1,1% ce lundi à 16 euros, alors qu'AlphaValue reste à l'achat sur l'équipementier automobile. Le groupe a annoncé la semaine passée le lancement d'un nouveau programme de cessions d'un milliard d'euros : "Ce programme renforcera et simplifiera encore davantage le portefeuille du Groupe et accélérera son désendettement au-delà de l'objectif POWER25", commente Forvia. Dans un contexte où les taux d'intérêt devraient durablement rester élevés, ce programme de cessions supplémentaire contribuera à réduire significativement l'endettement et les charges financières.

"L'impact attendu de ce programme sur le chiffre d'affaires et l'EBITDA consolidés du Groupe est limité", ajoute Forvia qui confirme que l'objectif POWER25 d'amélioration de la génération de cash-flow net à 4 % du chiffre d'affaires en 2025 sera atteint principalement grâce aux synergies, au contrôle des dépenses d'investissement et de R&D et à la réduction des stocks.

Première étape

La première étape de ce nouveau programme est la cession récemment annoncée par HELLA de sa participation de 50% dans BHTC, codétenue avec MAHLE, pour une valeur d'entreprise totale de 600 millions d'euros (soit 300 millions d'euros pour chacun des deux copropriétaires).

Le 2 octobre dernier, Forvia a finalisé la vente à Cummins de ses activités d'échappement pour véhicules utilitaires en Europe et en Amérique du Nord, franchissant ainsi la dernière étape pour clôturer dans les délais prévus l'exécution de son programme de cessions annoncé en avril 2022 et visant l'objectif d'un milliard d'euros de produits de trésorerie d'ici fin 2023.

Croissance soutenue

Au troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Forvia s'est élevé à 6.528 millions d'euros, soit une croissance de +2,5% en données publiées et +10,7% sur une base organique, soit une surperformance de plus de 700 points de bas, s'est félicité le groupe.

La variation des ventes intègre un effet de change négatif significatif de 524 millions d'euros, soit -8,2% des ventes de l'année dernière, principalement lié à la dépréciation du yuan chinois, du dollar américain, du peso argentin et de la livre turque par rapport à l'euro.

Objectifs validés

La croissance organique s'est élevée à 683 millions d'euros, soit +10,7% par rapport au 3ème trimestre 2022, représentant une surperformance élevée de 700 points de base par rapport à la production automobile mondiale, en hausse de 3,7% sur la période.

Au troisième trimestre, Forvia a continué d'enregistrer de solides prises de commandes, totalisant 22 milliards d'euros depuis le début de l'année.

Forvia a confirmé ses objectifs 2023, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 26,5 et 27,5 milliards d'euros, une marge opérationnelle comprise entre 5,2% et 6,2% du chiffre d'affaires, un cash-flow net supérieur à 1,5% du chiffre d'affaires et un ratio dette nette/EBITDA ajusté compris entre 2,0x et 2,2x au 31 décembre 2023. Les objectifs du Groupe pour l'exercice 2025 sont aussi confirmés...