(Boursier.com) — Le groupe Forvia annonce des ventes de 5,3 MdsE au T1, en hausse de 1,1% en organique et de 33% en données publiées.

Les ventes comprennent les deux premiers mois (février et mars) de la consolidation de HELLA à hauteur de 1,1 milliard d'euros.

En données organiques (Faurecia à son périmètre de fin 2021 et hors effet de change), les ventes ont augmenté de 1,1%, surperformant le marché de 530 pb.

En mars, les ventes ont augmenté de 35% en données publiées mais ont diminué de 6% en organique, reflétant principalement une baisse organique de 20% en Europe, en raison de la guerre en Ukraine, qui n'a pas été entièrement compensée par la croissance organique au sein de toutes les autres régions (les ventes en Chine ont augmenté de 6%, malgré les premières restrictions liées au Covid dans certaines régions).

PREMIÈRE PUBLICATION DES OBJECTIFS FINANCIERS DE FORVIA POUR L'EXERCICE 2022 (Faurecia y compris 11 mois de consolidation de HELLA)

Sur la base d'une hypothèse actualisée et prudente de production automobile mondiale de 74,2 millions de véhicules légers en 2022 (contre une hypothèse de 78,7 millions en février), les objectifs financiers pour l'exercice 2022 de FORVIA sont désormais les suivants :

Ventes comprises entre 23 et 24 milliards d'euros (dont environ 1,5 milliard d'euros liés à l'effet combiné des devises et des matières premières),

Marge opérationnelle comprise entre 4% et 5%,

Cash-flow net à l'équilibre.

Ces objectifs financiers reposent sur l'hypothèse de 15,1 millions de véhicules légers produits en Europe et 20,1 millions de véhicules légers produits en Chine (segment des véhicules en adéquation avec les chiffres de CAAM pour la Chine, hors véhicules supérieur à 3,5 t), sont basés sur des taux de change moyens pour l'ensemble de l'année de 1,13 pour l'EUR/USD et de 7,20 pour l'EUR/CNY et tiennent compte de la dernière mise à jour du Groupe concernant l'impact net de l'inflation des coûts.

UNE FLEXIBILITÉ FINANCIÈRE ACCRUE

Afin d'accroître la flexibilité financière du groupe pour surmonter l'environnement actuel incertain :

Faurecia a renégocié de manière proactive la clause relative à ses engagements bancaires auprès des banques : le niveau de cette clause ne sera pas testé au 30 juin 2022 et sera de 3,75x au 31 décembre 2022 (au lieu de 3,0x) avant de revenir à 3,0x à partir du 30 juin 2023,

Le Conseil d'administration a décidé, lors de sa dernière réunion qui s'est tenue hier (25 avril 2022), de proposer à la prochaine assemblée générale qui se réunira le 1er juin de suspendre exceptionnellement le paiement de dividendes en 2022,

Faurecia a décidé de revoir à la hausse son programme de cession d'actifs en le faisant passer d'un objectif de 500 millions d'euros à clôturer d'ici fin 2023 à un objectif d'un milliard d'euros à clôturer d'ici fin 2023.

Patrick KOLLER, Directeur général de Faurecia, a déclaré : "Depuis l'annonce de nos résultats pour l'exercice 2021, l'environnement a considérablement changé avec le début de la guerre en Ukraine et les nouvelles restrictions liées au Covid en Chine. Notre industrie doit à nouveau s'adapter à un environnement complexe générant de nouvelles incertitudes, après deux années difficiles dues à la pandémie et à la pénurie de semi-conducteurs, dont les effets continuent d'impacter l'industrie automobile.

Même si la guerre en Ukraine devrait principalement affecter l'activité en Europe, nous devons nous adapter à cette nouvelle perturbation, dont la durée et l'ampleur, à ce jour, restent incertaines.

La récente acquisition de HELLA, conclue fin janvier, nous rend plus forts et plus résilients que jamais, mais elle a aussi augmenté de facto notre levier d'endettement. Dans le cadre de notre gestion agile de la crise, nous avons décidé de négocier de manière proactive avec les banques une dérogation temporaire à la clause relative à nos engagements bancaires afin d'accroître notre flexibilité financière. En outre, nous avons également revu à la hausse notre programme de cession d'actifs à réaliser d'ici la fin de l'année 2023.

En plus de ces mesures, le Conseil d'administration a également décidé de proposer à notre prochaine assemblée générale de suspendre exceptionnellement le paiement de dividendes en 2022.

Nos objectifs financiers au titre de l'année 2022 pour FORVIA (Faurecia + 11 mois de consolidation de HELLA), que nous publions aujourd'hui pour la première fois, sont basés sur une hypothèse de production automobile mondiale prudente de 74,2 millions de véhicules, reflétant la faible visibilité actuelle, mais démontrent néanmoins la forte résilience de FORVIA.

Nous sommes plus que jamais convaincus de l'immense potentiel de croissance rentable et de création de valeur de FORVIA, accéléré par l'acquisition de HELLA qui enrichit notre portefeuille de technologies innovantes et génère d'importantes synergies. Nous réaffirmons également avec détermination notre engagement de réduire notre endettement après l'acquisition de HELLA, en prenant toutes les mesures nécessaires pour revenir à la trajectoire de désendettement prévue, même si le contexte actuel impose un décalage pour 2022."