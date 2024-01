Forvia : 8ème séance de baisse consécutive !

(Boursier.com) — Forvia , secoué hier en bourse, perd encore 1% à 17 euros, ce qui correspond à une 8ème séance de baisse consécutive, alors que Citigroup reste à l'achat sur Forvia, mais avec un objectif de cours ramené de 29 à 25 euros. La Deutsche Bank avait auparavant abaissé sa cible à 25 euros, mais a confirmé son avis 'achat'. La fin de l'année 2023 a été plombée par les impacts négatifs de la grève aux USA, des taux de change défavorables ainsi que par les négociations en cours sur la reprise de l'inflation... Cela dit, les résultats de l'exercice devraient être tout à fait conformes aux prévisions pour 2023.

Pour 2024, le broker estime que Forvia devrait atteindre une surperformance organique moyenne de 5%, tandis que les effets de change et le périmètre seront négatifs. Grâce aux améliorations provenant des activités abandonnées et de la réalisation de synergies, le courtier s'attend à ce que Forvia guide sur une amélioration décente de sa marge pour l'année en cours. En ce qui concerne le secteur des fournisseurs de pièces automobiles, la DB réduit ses estimations pour 2024 afin de refléter une pression inflationniste continue et un environnement de croissance nulle de la production...