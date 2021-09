Fortuneo utilise la notation et les indicateurs de durabilité de Morningstar

(Boursier.com) — Morningstar Inc, l'un des principaux fournisseurs d'information et de recherche financière indépendante au monde, a annoncé aujourd'hui un accord avec la banque mobile Fortuneo pour la mise à disposition sur son application mobile et son site de la note de durabilité Morningstar Sustainability Rating pour les fonds et de l'indicateur Morningstar Faible Carbone.

Les indicateurs Morningstar permettront aux clients de Fortuneo d'identifier les fonds durables et ceux à faible impact carbone, pour une épargne plus responsable.

Le Morningstar Sustainability Rating est une note de durabilité qui mesure la manière dont les sociétés en portefeuille gèrent les risques ESG (Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance) par rapport aux portefeuilles de leur catégorie correspondante. Les fonds reçoivent une note de durabilité allant de "Faible", représentée par 1 globe, à "Élevée", représentée par 5 globes.

Créé en 2018, l'indicateur Low Carbon aide les investisseurs à identifier rapidement les fonds faiblement carbonés. De manière plus générale, il contribue à éduquer le public et les investisseurs aux choix disponibles en matière d'investissements présentant un faible risque carbone.

L'intégration de ces indicateurs sur l'application mobile et le site internet Fortuneo permet aux clients de la banque mobile d'identifier en toute transparence les 354 fonds ayant une note de durabilité élevée (4 ou 5 Globes) et les 282 fonds ayant un faible risque carbone.

"Nous sommes particulièrement sensibles aux enjeux RSE, qui sont inscrits dans la Raison d'Être du groupe Crédit Mutuel Arkéa. Nos clients sont à la recherche d'investissements plus responsables. A titre d'exemple, les fonds labellisés de notre contrat d'assurance-vie représentent déjà plus de 35% de la collecte. Notre volonté et notre responsabilité est d'accompagner au mieux cet engagement. Cette collaboration avec le fournisseur d'information financière indépendant Morningstar est une nouvelle étape pour permettre à nos clients d'investir de manière éclairée", indique Grégory Guermonprez, Directeur France.

"L'investissement durable est devenu une préoccupation majeure des investisseurs. Nous sommes ravis de rendre nos notations de durabilité disponibles via Fortuneo afin que leurs clients puissent facilement identifier les fonds qui répondent à leurs attentes" commente Christophe Tardy, Directeur exécutif de Morningstar France.