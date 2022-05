Fortinet fait mieux que prévu !

(Boursier.com) — Fortinet , l'un des leaders mondiaux de solutions globales, intégrées et automatisées de cybersécurité, vient d'annoncer ses résultats financiers pour le premier trimestre 2022, clos le 31 mars. Les recettes totales ressortent ainsi à 954,8 millions de dollars, en hausse de 34% d'une année sur l'autre. Les recettes tirées de produits sont de 371 millions de dollars, en progression de 54% par rapport à l'année précédente. Les facturations globales s'inscrivent à 1,16 milliards de dollars, en hausse de 36% d'un exercice à l'autre

"Nous avons enregistré au premier trimestre une croissance du chiffre d'affaires supérieure aux prévisions de 34% par rapport à l'année précédente, grâce à une croissance trimestrielle record du chiffre d'affaires issu de la vente de produits de 54% par rapport à l'année précédente. Les résultats exceptionnels que nous avons obtenus reflètent une demande remarquablement forte pour notre large portefeuille de solutions de cybersécurité et de mise en réseau, alors que nos équipes ont habilement navigué dans un environnement de chaîne d'approvisionnement (supply chain) difficile. En parallèle, nous avons amélioré la visibilité sur nos futures activités en augmentant le carnet de commandes de 116 millions de dollars au premier trimestre", a déclaré Ken Xie, fondateur, président et directeur général du groupe.

"Le système d'exploitation de Fortinet, leader sur le marché, le SPU FortiASIC et les innovations sur notre plate-forme Fortinet Security Fabric visent à rendre l'ensemble de l'infrastructure de nos clients plus sûre. Nous avons donné la priorité à des produits de sécurité intégrés sur un seul système d'exploitation et à la convergence des fonctionnalités de réseau avec les potentialités de sécurité" a conclu le PDG.

