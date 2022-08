Forte accalmie du côté des prix du gaz naturel, Engie recule

(Boursier.com) — Nette rechute des prix du gaz naturel en Europe ce lundi. Victime de prises de bénéfices après sa folle envolée de la semaine passée, le contrat à terme du TTF néerlandais, référence du marché européen du gaz naturel, retombe de plus de 17% (à environ 280 euros le mégawattheure) après avoir bondi de près de 40% de la semaine dernière. Le repli est également alimenté par les dernières informations en provenance d'Allemagne où les réserves de gaz augmentent plus rapidement que prévu, selon Robert Habeck, le ministre de l'Économie. Malgré cette accalmie bienvenue, les contrats à terme sur le gaz naturel se négocient toujours près de six fois plus haut qu'il y a un an.

"Les prix du gaz en Europe ont, à notre avis, dépassé les fondamentaux, alimentés par une combinaison de problèmes d'offre et de demande et une liquidité exceptionnellement faible sur le marché", expliquait Goldman Sachs vendredi soir. "La demande de gaz du nord-ouest de l'Europe a dépassé nos prévisions, ce qui a été compensé par une offre plus élevée que prévu, ce qui a permis de maintenir des constitutions de réserves conformes à nos attentes".

Avec plus de gaz en stock, les pays européens sont globalement légèrement mieux placés pour faire face à une nouvelle réduction de l'approvisionnement en gaz russe. La baisse des températures observée dans toute l'Europe de l'Est et dans certaines parties de la péninsule ibérique la semaine prochaine aidera également les pays à réserver plus de gaz, car moins d'énergie est nécessaire pour la climatisation, détaille 'Bloomberg'.

Mais, même avec des sites de stockage pleins, l'Allemagne risque de ne pas pouvoir passer l'hiver si la Russie arrête les flux vers la plus grande économie de la région. La République tchèque, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, convoquera dans les prochains jours une réunion extraordinaire des ministres de l'énergie pour discuter de solutions à l'échelle du bloc.

La crise a déclenché un plan d'actions de la part des gouvernements pour réduire la consommation de gaz, l'Europe visant une diminution de cette dernière de 15% cet hiver. Des mesures drastiques comme l'interdiction de l'éclairage extérieur des bâtiments et la baisse des températures de chauffage intérieures, ont notamment déjà été annoncées dans certains pays. Le ministre allemand de l'économie a par ailleurs proposé une réforme des marchés de l'électricité afin que les prix ne soient plus couplés au fournisseur le plus cher.

A Paris, Engie fait les frais de ce retour de manivelle des cours du gaz avec un titre qui abandonne plus de 5%, en dernière position du CAC40.