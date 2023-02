Forsee Power : vive hausse

(Boursier.com) — Forsee Power grimpe de 4,9% à 3,3 euros, dopé par l'annonce d'un chiffre d'affaires 2022 de 111 ME, en croissance de +53%, soit mieux que l'objectif initial de 100 ME. Le management a précisé disposer d'un carnet de commandes enregistrées pour 2023 d'un montant déjà équivalent au chiffre d'affaires 2022. Disposant de ce solide carnet de commandes, Forsee Power compte maintenir un fort rythme de croissance en 2023, intensifier l'internationalisation de son portefeuille et poursuivre le déploiement de son plan stratégique

A la suite de ces annonces, Oddo BHF rehausse sa prévision de CA sur 2023 (+48% y-o-y à 164 ME) et 2024 (+35% y-o-y à 221 ME) et remonte sa cible de 3,8 à 4,5 euros. Considérant un upside de 42%, l'analyste passe à 'surperformance' sur le titre. Un changement d'opinion motivé par un momentum commercial qui s'accélère et se traduit dans les commandes et surtout par une forte visibilité sur la topline 2023 ; un contexte d'approvisionnement désormais stabilisée (mais pas normalisé), FP ne faisant plus face à des augmentations de prix sur les matières premières et les accumulateurs après plusieurs trimestres successifs à subir et sans aucune visibilité. Même si FP ne bénéficie pas encore de la baisse des coûts pour le moment (du moins pour les 6 prochains mois), le broker estime que le management pourrait donner un nouveau scénario de breakeven lors de ses résultats annuels le 5 avril prochain (pour rappel FP visait lors de son IPO fin 2021 un EBITDA ajusté breakeven en 2023), ce qui serait clairement positif et devrait être accueilli positivement.