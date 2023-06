Forsee Power, Vensys Group et Parker Hannifin signent un partenariat pour le rétrofit de véhicules off-highway

(Boursier.com) — Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, Vensys Group, spécialiste des solutions électrohydrauliques pour l'agriculture et la construction et Parker Hannifin, leader mondial des technologies de mouvement et de contrôle, annoncent avoir signé un partenariat pour convertir des véhicules off-highway thermiques (engins de chantiers) en véhicules électriques et ainsi éliminer les émissions, le bruit et les vibrations liés à la motorisation de ces engins.

Vensys Group et sa filiale Hydrokit vont commercialiser des kits de rétrofit adaptés aux engins de chantiers, tels que les mini-pelles, en partenariat avec Parker France pour la transmission électrique et Forsee Power pour les systèmes de batteries.

Vensys Group accélère la décarbonation des véhicules off-highway avec Hydrokit, sa filiale experte en solutions électrohydrauliques et In Situ, son bureau d'études expérimenté en décarbonation

Vensys Group accompagne les constructeurs dans la conception de transmissions 100% électriques et hybrides et dans les solutions électrohydrauliques jusqu'à 800Vcc, jusqu'au lancement série des projets par les constructeurs. Les capacités du groupe permettent aussi bien la fourniture de solutions sous forme de kits que la réalisation de machines complètes en ateliers.

En s'appuyant sur son expertise de ses bureaux d'études, Vensys Group propose des solutions de rétrofit sous forme de kits à intégrer dans les anciens véhicules thermiques. Ces kits, définis à l'issue de simulations numériques multi-physiques, intègrent un ensemble d'éléments optimisés comprenant le moteur, le variateur, le pack batterie lithium-ion et son Battery Management System (BMS), le chargeur et le calculateur embarqué. L'implantation au coeur du véhicule est ensuite soigneusement calculée afin d'optimiser les performances et la sécurité lors des opérations.

Le partenariat avec Parker et Forsee Power permet à Vensys Group d'accélérer son développement dans la décarbonation d'engins mobiles avec des solutions clés en main pour les constructeurs de véhicules off-highway dont le marché est en très fort développement.

Parker Hannifin, leader mondial des systèmes de transmission et de traction électriques

Parker Hannifin apportera son expertise en systèmes de transmission, traction électrique et refroidissement à travers les solutions "smart electrification" et "thermal management".

Les 100 ans d'histoire de Parker permettent de combiner le meilleur de l'hydraulique avec l'efficacité de l'électrique pour créer des solutions flexibles et durables maximisant l'efficacité des systèmes. Avec ses composants dédiés, Parker développe des solutions d'électrification innovantes contribuant à un avenir plus silencieux et plus propre.

Ce partenariat associera les batteries de Forsee Power aux variateurs, moteurs et refroidisseurs de Parker : moteurs électriques GVM jusqu'à 406 kilowatts-crête (kWc) avec interface simplifiée pour la mécanique - variateurs de la série GVI avec interface unique pour toutes les tensions de 24 à 800 Volts en courant continu jusqu'à 650 ampères crête - refroidisseurs QDC à rendement élevé et haute densité de puissance.

Cette offre unique représentera la solution idéale pour répondre à l'ensemble des besoins d'électrification des engins mobiles.

Des systèmes de batteries Forsee Power éco-conçus, extrêmement robustes et flexibles

Les partenaires ont sélectionné la batterie FORSEE ZEN 8 SLIM, spécialement conçue pour électrifier les véhicules off-highway et légers 100% électriques, pour former les systèmes nécessaires au kit de retrofit...

Les batteries ne mesurent que 128 mm d'épaisseur et peuvent être intégrées aussi bien en position verticale qu'horizontale. ZEN 8 SLIM est très modulaire et évolutif. Il est ainsi possible d'installer jusqu'à 32 modules en série et en parallèle, prenant en charge une multitude de combinaisons allant de 48 V/8 kWh à 800 V/250 kWh, avec de futures mises à niveau jusqu'à 800 V/1,2 MWh. Pour adapter parfaitement l'énergie embarquée à la tension du système, il intègre des modules 48V et 72V ainsi qu'un pack 48V avec son propre BMS intégré. L'excellente densité d'énergie de 251 Wh/L - parmi les meilleures du marché - assure des opérations toute la journée avec une seule charge. La charge d'opportunité est également possible grâce à une compatibilité de charge jusqu'à 1C qui peut charger la batterie à 100% en seulement une heure. Le coût total de possession et la robustesse sont essentiels sur le segment de marché off-highway, c'est pourquoi Forsee Power s'est assuré d'offrir un produit à très longue durée de vie de 5.000 cycles, certifié IP67 pour la résistance à l'air et à l'eau.