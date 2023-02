Forsee Power va fournir CRRC GW

(Boursier.com) — Forsee Power, s'associe à CRRC GREENWAY pour la fourniture de systèmes de batteries lithium-ion NMC haute énergie à leurs bus et cars électriques destinés à leurs marchés d'export.

CRRC GREENWAY, spécialisée dans les bus et autocars électriques hors de Chine, et Forsee Power vont co-concevoir et co-développer la prochaine génération de véhicules de CRRC GW, intégrant des systèmes de batteries lithium-ion NMC à haute énergie.

CRRC GW élargit son offre aux marchés non-domestiques avec des véhicules électriques à batteries lithium-ion NMC en choisissant les solutions de Forsee Power. Ainsi, CRRC GW et Forsee Power vont co-concevoir et co-développer une solution pour les e-bus de CRRC GW pour les appels d'offres et les projets du marché mondial. Forsee Power fournira les systèmes de batteries, y compris son tout nouveau ZEN 77 PLUS.

CRRC GW intégrera dans un premier temps le ZEN PLUS à ses bus tout en explorant les autres systèmes de Forsee Power pour un développement futur. Un premier prototype de bus électrique est attendu en 2023. CRRC prévoit ensuite de fabriquer des centaines de véhicules par an pour les commercialiser dans ses marchés internationaux à partir de 2024.