Forsee Power va équiper 420 bus Wrightbus

(Boursier.com) — Forsee Power fait part de la commande de 420 systèmes de batteries ZEN SLIM par Wrightbus, un des principaux constructeurs de bus zéro émission au Royaume-Uni.

Forsee Power et Wrightbus sont partenaires depuis 2013 ; ils avaient alors lancé ensemble la première ligne de recharge d'opportunité en Europe. Depuis lors, Wrightbus travaille avec Forsee Power et intègre une large gamme de technologies dans ses bus de recharge de nuit et de recharge d'opportunité, mais aussi des bus à hydrogène qui nécessitent des systèmes de batterie associés à la pile à combustible.