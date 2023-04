Forsee Power : une perte nette de 32,6 ME

(Boursier.com) — En 2022, Forsee Power a réalisé un chiffre d'affaires de 111,0 MEUR, en croissance de +53%, et surperformé l'objectif initial de 100 ME.

La société affiche un taux de marge d'EBITDA ajusté en progression de 7 points comparé à celui de l'exercice 2021, à -13% contre -20% l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel s'établit à -30,1 ME en 2022 affichant une progression de 10 points à -27% du fait de l'augmentation des dépréciations et amortissements à 12,7 ME.

Au total, le résultat net s'est amélioré de 15% et s'élève à -32,6 ME en 2022 contre -38,1 ME en 2021.

En 2023, Forsee Power entend maintenir un rythme de croissance soutenu avec le développement de nombreux projets sur tous les continents. Pour cela, la société pourra s'appuyer sur un carnet de commandes fermes pour 2023 déjà très supérieur au chiffre d'affaires 2022, à 154 ME.

En 2023, Forsee Power vise un chiffre d'affaires supérieur à 160 ME et une nette amélioration de l'EBITDA ajusté...