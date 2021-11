Forsee Power signe un partenariat avec Connected Energy

(Boursier.com) — Forsee Power et Connected Energy, le spécialiste des systèmes de stockage d'énergie par batteries de seconde vie ont conclu un partenariat pour déployer et optimiser la réutilisation des systèmes de batteries de transport en systèmes de stockage d'énergie stationnaires. Sur la base d'une approche de cycle de vie durable, Forsee Power et Connected Energy ont décidé d'unir leurs forces pour développer un modèle technique et commercial robuste pour le déploiement des batteries haute énergie Forsee Zen 4 et Forsee Zen 35 de seconde vie dans les conteneurs Connected Energy E-STOR et les installations à grande échelle M-STOR.

Le système E-STOR, couplé à la production d'énergie renouvelable pour un usage autonome ou reliés au réseau pour un appoint ou une consommation d'énergie optimisée, propose un solution de stockage stationnaire de conception modulaire et évolutive, offrant une gamme de configurations adaptées aux besoins variés de clients industriels et commerciaux, tandis que les installations à grande échelle M-STOR prendront en charge les améliorations nécessaires du réseau associées au déploiement des énergies renouvelables. Un 1er projet E-STOR d'environ 3,5 MWh devrait être déployé au 2e semestre 2023. Une autre installation de batteries de seconde vie à très grande échelle (~40 MWH) (M-STOR) sera installée au Royaume-Uni et opérationnelle à partir du 3e trimestre 2024.