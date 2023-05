Forsee Power : sélectionné par le Groupe Fayat

(Boursier.com) — Forsee Power annonce que Mathieu, entreprise familiale appartenant au Groupe Fayat, a choisi d'équiper ses balayeuses et laveuses de voirie avec les systèmes de batterie de Forsee Power pour permettre des opérations zéro émission en milieu urbain. Les véhicules intègreront ZEN 8 SLIM, une batterie polyvalente et ultra-mince développée par les ingénieurs de Forsee Power pour le marché off-highway. Aucun détaille financier n'a filtré.

ZEN 8 SLIM de Forsee Power a été conçue pour électrifier les véhicules off-highway et légers en mode 100% batterie. Les batteries ne mesurent que 128 mm d'épaisseur et peuvent être intégrées aussi bien en position verticale qu'horizontale. ZEN 8 SLIM est très modulaire et évolutif. Il est possible d'installer jusqu'à 32 modules en série et en parallèle, prenant en charge une multitude de combinaisons allant de 48 V/8 kWh à 800 V/250 kWh, avec de futures mises à niveau jusqu'à 800 V/1,2 MWh. Pour adapter parfaitement l'énergie embarquée à la tension du système, il intègre des modules 48V et 72V ainsi qu'un pack 48V avec son propre BMS intégré.

Les batteries ZEN 8 SLIM offrent une excellente densité d'énergie de 251 Wh/L -parmi les meilleures du marché - pour assurer des opérations toute la journée avec une seule charge. La charge d'opportunité est également possible grâce à une compatibilité de charge jusqu'à 1C qui peut charger la batterie à 100% en seulement une heure. Le coût total de possession et la robustesse sont essentiels sur le segment de marché off-highway, c'est pourquoi Forsee Power s'est assuré d'offrir un produit à très longue durée de vie de 5 000 cycles, certifié IP67 pour la résistance à l'air et à l'eau.

Les systèmes de batteries Forsee Power sont entièrement conçus par les équipes Forsee Power et fabriqués en Europe, en Asie-Pacifique et bientôt en Amérique du Nord.