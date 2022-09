Forsee Power : résultats semestriels en amélioration

(Boursier.com) — Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, affiche au premier semestre 2022 un niveau de marge d'EBITDA ajusté à -12% contre -21 % il y a un an. Au cours de ce premier semestre 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 49,7 ME, en croissance de +34% par rapport à 2021.

Le résultat opérationnel du semestre s'est élevé à -12,2 ME, en recul par rapport au résultat opérationnel enregistré au premier semestre 2021 (-10,2 ME). Au cours du semestre écoulé, le résultat financier est positif à hauteur de 2,5 ME contre -6,4 ME au S1 2021. La perte nette du premier semestre 2022 s'améliore nettement et s'élève à -9,8 ME à comparer à -16,8 ME.

Forsee Power annonce un atterrissage de chiffre d'affaires supérieur à 100 ME en 2022 et confirme par ailleurs ses objectifs financiers à horizon 2027, à savoir l'atteinte d'un chiffre d'affaires d'environ 600 ME et des marges d'EBITDA et d'EBITDA ajusté toutes deux supérieures à 15%.

Forsee Power reste cependant vigilant quant aux incertitudes liées à la crise de la Covid-19, notamment en Chine où le Groupe opère l'un de ses 4 sites de production ainsi qu'aux impacts liés au conflit en Ukraine, impact logistique entre l'Asie et l'Europe, à la hausse du prix des matières premières et au contexte de tension sur l'approvisionnement de certains composants électroniques.