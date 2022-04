Forsee Power rejoint le consortium des batteries interchangeables pour deux roues électriques (SBMC)

(Boursier.com) — Forsee Power, l'expert français des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, rejoint le Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC) fondé par Honda Motor, KTM F&E, Piaggio Group et Yamaha Motor pour développer l'utilisation des deux roues et véhicules légers électriques et encourager une gestion plus durable du cycle de vie de la batterie.

Désormais membre de ce Consortium, Forsee Power participe activement aux différents comités pour la définition du futur standard de batterie.

Un consortium de leaders mondiaux pour réduire les émissions de CO2 dans le secteur des transports

Alors que l'effort global d'électrification pour réduire le CO2 à l'échelle mondiale s'accélère, l'intention de l'industrie des deux roues est d'étendre l'utilisation des versions électriques. Pour y parvenir, plusieurs défis sont à relever, tels que l'extension de l'autonomie, la réduction du temps de charge, la baisse des coûts des véhicules et des infrastructures.

Le SBMC a été lancé par les leaders mondiaux Honda Motor, KTM F&E, Piaggio Group et Yamaha Motor qui se sont unis pour accélérer le déploiement des deux roues et véhicules électriques légers (LEV). L'ambition du consortium est de favoriser la normalisation des batteries et de leurs systèmes annexes à l'échelle de l'industrie, l'infrastructure pour ces batteries à usage commun, et de garantir que les deux roues et véhicules légers conservent leur rôle dans la mobilité future.