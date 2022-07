(Boursier.com) — Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires semestriel clos le 30 juin 2022, données en cours d'audit. Forsee Power publie un chiffre d'affaires de 49,7 ME au 1er semestre 2022, en croissance de +34%. Le groupe souligne l'accélération de la dynamique commerciale au T2 2022 : +52% par rapport au T2 2021 avec un fort rebond de l'activité sur les véhicules lourds : +56% vs T2 2021 et le maintien d'une croissance soutenue sur les véhicules légers : +40% vs T2 2021.

Poursuite du déploiement du plan stratégique

-Implantation du siège Amérique du Nord et de la gigafactory aux Etats-Unis

-Signature de partenariats commerciaux avec des acteurs mondiaux du transport

-Extension de la gamme de produits et de l'offre de services

Christophe Gurtner, Fondateur & Président Directeur Général de Forsee Power a déclaré : "La dynamique commerciale de Forsee Power s'est intensifiée tout au long de ce premier semestre 2022. Le deuxième trimestre 2022 a profité de la reprise des ventes sur le segment des véhicules lourds ainsi que d'un niveau d'activité soutenu sur le marché des véhicules légers. Lors de ces six premiers mois, nous avons également accéléré notre développement commercial en remportant de nombreux appels offres auprès d'acteurs majeurs de la mobilité, à la fois avec des clients historiques et avec de nouveaux partenaires. Afin de répondre à la demande croissante pour l'électrification des flottes de véhicules, nous avons élargi notre empreinte industrielle marquée par notre implantation sur le marché américain et l'extension de notre gamme de produits et de services innovants. Nous abordons la seconde partie de l'exercice avec confiance grâce à notre positionnement de leader sur nos marchés à forte valeur ajoutée et un carnet de commandes conséquent pour l'année en cours. Nous restons toutefois vigilants au contexte incertain lié à l'approvisionnement de certains composants."

Prochaine communication financière : résultats semestriels 2022, le 14 septembre 2022 après fermeture de la bourse.