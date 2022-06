Forsee Power : publie son rapport de développement durable

(Boursier.com) — Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, publie son 3ème rapport de développement durable relatif à ses performances de l'année 2021. La société a désormais atteint 3 de ses 10 objectifs dans le cadre de sa feuille de route de développement durable Impact 2025.

"En tant qu'acteur de l'électromobilité, Forsee Power ne se contente pas de proposer une offre de batteries innovantes et durables. Nous nous engageons à être une entreprise responsable, avec une feuille de route ambitieuse définie bien avant notre entrée en bourse et l'obligation règlementaire de publier notre performance extra financière" affirme Sophie Tricaud, Vice-Présidente affaires publiques et développement durable de Forsee Power. "Nous avons un rôle à jouer dans le développement des compétences et la sécurité liés aux métiers de la batterie qui est un secteur relativement nouveau. Au-delà de notre contribution vis-à-vis des personnes, nous sommes engagés à réduire notre empreinte carbone et les processus mis en oeuvre en 2021 nous permettent d'avoir une base de travail pour définir la trajectoire de décarbonation du Groupe dans les prochains mois."