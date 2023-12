Forsee Power procède au tirage de 10 ME dans le cadre de son contrat de financement avec la BEI

(Boursier.com) — Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce le tirage d'une tranche de 10 millions d'euros auprès de la Banque Européenne d'Investissements (BEI) dans le cadre du contrat de crédit d'un montant maximum en principal de 50 millions d'euros signé avec cette institution en décembre 2020.

Tirage de la Tranche C

Au 30/06/2023, la Société disposait de deux lignes de financement non-utilisées de 10 millions d'euros chacune (Tranches C et D) contractées auprès de la BEI.

Le tirage de la Tranche C pour 10 millions d'euros était conditionné à des conditions préalables (i) d'atteinte de chiffre d'affaires consolidé que le groupe avait d'ores et déjà atteint dès la clôture de l'exercice 2020 et (ii) de réalisation d'une augmentation de capital d'un montant supérieur à 10 millions d'euros, qui a été réalisée en novembre 2021 avec l'introduction en bourse de la société. C'est cette Tranche C qui fait l'objet du tirage et qui sera versée le 18 décembre 2023 portant un intérêt annuel de 3% et un intérêt capitalisé de 1,5% payable in fine lors du remboursement du principal (à échéance 5 ans). Ces conditions de financement restent compétitives par rapport aux conditions actuelles de financement.

La société dispose par ailleurs de la possibilité de tirer sur une Tranche D d'un montant de 10 millions d'euros sous réserve de l'atteinte de certaines conditions, non-réalisées à date.

Le tirage de cette Tranche C a déjà donné lieu le 4 décembre 2023, sur le fondement de la vingt-quatrième résolution adoptée par l'assemblée générale mixte du 23 juin 2023, à l'émission au profit de la BEI de 1.000 nouveaux bons de souscription d'actions dits "BEI E" avec un prix d'exercice de 5,78 euros par BSA, chaque BSA donnant droit, en cas d'exercice, à la souscription d'un maximum de 300 actions ordinaires nouvelles de la Société (soit 0,0004% du capital social par BSA, sur une base non diluée).