Forsee Power présente l'étude réalisée par le cabinet E-CUBE

(Boursier.com) — Forsee Power, l'expert des systèmes de batteries intelligents et E-CUBE, le cabinet de conseil en stratégie dédié aux enjeux énergie, mobilité et climat présentent une étude sur la décarbonation du transport ferroviaire en Europe à l'occasion du salon international dédié au rail InnoTrans qui se tient à Berlin du 20 au 23 septembre.

Cette analyse, commandée par Forsee Power, intitulée "Le rail européen bas carbone : solutions, opportunités et défis", aborde l'état du marché et les perspectives par types de véhicules, usages, technologies et pays.

E-CUBE a réalisé cette étude grâce à la sollicitation d'un large panel d'acteurs du marché (équipementiers ferroviaires, opérateurs, sociétés d'ingénierie, pouvoirs publics, gestionnaires de réseaux, acteurs de l'approvisionnement en matériel roulant) pour étudier les différents besoins, cas d'usage et solutions bas-carbone pour le rail européen.

Les batteries et l'hydrogène devraient capter l'essentiel de la demande de traction embarquée décarbonée. Dans les prochaines années, les trains régionaux et les locomotives de manoeuvre devraient être les premiers segments à bénéficier de ces solutions, alors que la décarbonation des trains de fret devrait intervenir majoritairement après 2025. Les batteries étant utilisées pour la plupart des principales technologies de traction alternatives (H2, hybride, électrique sur batteries), le marché des batteries pourrait représenter 100-200 MEUR/an dans les 10 prochaines années sur les trois principaux pays européens (France, Allemagne, Royaume-Uni). Les fournisseurs pionniers dans la fourniture de batteries aux autres modes de transport, tels que Forsee Power, seront des acteurs clés pour accompagner la transition du transport ferroviaire vers les systèmes de traction par batteries...

Forsee Power : une offre rail complète et adaptée aux enjeux du secteur ferroviaire

Le marché du transport ferroviaire est un axe stratégique que le Groupe Forsee Power adresse depuis plusieurs années avec son offre de systèmes de batteries. En juillet 2021, l'acquisition d'Holiwatt/ Centum Adetel Transportation a doté Forsee Power d'une offre de chargeurs, de stockage d'énergie en bord de voie, de systèmes de batteries très haute puissance et de convertisseurs d'énergie pour un plus grand champ d'applications.

Cette offre a intégré la famille de produits Forsee Power désormais très complète et complémentaire.

Le Groupe compte parmi ses clients de grandes références du transport, en Europe et en Asie. Il équipe notamment le tramway de Nice et le tramway de la ville de Kaohsiung, sur l'ile de Taïwan, de ses systèmes de batteries et de charge rapide en bord de voie pour permettre au tramway de fonctionner sans caténaire.

Forsee Power accompagne également le constructeur français ALSTOM dans l'hybridation du TER ou encore SOCOFER, fabricant de locomotives de maintenance.