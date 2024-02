Forsee Power : précision sur le franchissement de seuil technique de Mitsui & Co

(Boursier.com) — Le spécialiste des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable Forsee Power précise, concernant le franchissement technique de seuil par la société Mitsui & Co, Ltd que ce franchissement de seuil "ne résulte aucunement d'un désengagement au capital de Mitsui & Co, Ltd".

Forsee explique qu'il s'agit d'un franchissement de seuil technique "résultant de la perte de droits de vote double consécutive à la mise au porteur, par anticipation, d'une partie de leurs titres Forsee Power dans l'objectif que Mitsui & Co, Ltd ne dépasse pas le seuil des 30% des droits de vote lequel génèrerait le dépôt d'une offre publique obligatoire. Cette conversion au porteur ne résulte aucunement d'une décision stratégique".

Rappelons que Mitsui & Co, Ltd a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 6 février 2024, le seuil de 25% des droits de vote de Forsee, et détenir 26,65% du capital et 23,97% des droits de vote de la société.