Forsee Power : partenariat technique et commercial avec EDF Store & Forecast

(Boursier.com) — Forsee Power et EDF Store & Forecast (filiale d'EDF), spécialiste des solutions intelligentes de stockage par batterie, ont annoncé la signature d'un partenariat pour le développement de systèmes de stockage d'électricité mobiles et intelligents, avec des batteries de seconde vie. En alliant leurs compétences, les deux sociétés se fixent pour objectif de réduire l'empreinte environnementale et d'optimiser la valeur économique des batteries issues de véhicules lourds, en les intégrant dans des systèmes de stockage innovants permettant le remplacement des groupes électrogènes thermiques par une solution zéro émission en termes de CO2, de particules et de bruit ou le renforcement temporaire de l'alimentation de points de charge de véhicules électriques légers et lourds.

Forsee Power fournira des packs de batteries, de première vie ou de seconde vie, issus de véhicules lourds tels que les bus. EDF Store & Forecast intègrera les packs de batteries à ses solutions de stockage stationnaire pilotées par son système de gestion de l'énergie (EMS) et les commercialisera. Forsee Power prévoit également d'utiliser ces stockages stationnaires mobiles sur ses propres sites industriels, notamment sur des points de réseau congestionnés ou associés à la production d'énergie solaire. Une première batterie mobile sera déployée en 2022 pour un opérateur de réseau. Elle permettra, en remplaçant des groupes électrogènes fonctionnant au diesel par une solution zéro émission, d'alimenter des clients. Ces-derniers seront alors approvisionnés en électricité lors des coupures pour travaux sur le réseau de distribution d'électricité ou bien en cas d'aléa climatique, en chargeant et restituant la production solaire produite localement.