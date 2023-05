Forsee Power : nouveau contrat de rétrofit de bus en Amérique du Nord

(Boursier.com) — Forsee Power et MTB Transit Solutions, l'un des principaux spécialistes nord-américains de la réparation et de la rénovation de bus, ont annoncé leur partenariat pour le rétrofit de bus en Amérique du Nord. Forsee Power fournira des systèmes de batteries à MTB pour convertir des bus diesel en véhicules électriques.

Le premier projet de rétrofit au Canada a été lancé le mois dernier par la ville de Milton qui a annoncé son programme d'autobus électriques nommant MTB pour convertir une partie de sa flotte.

En Amérique du Nord, tous les bus doivent être rénovés à la moitié de leur durée de vie (8 à 10 ans) en raison de la corrosion et de l'usure normale de la structure.

Le système de batterie est l'élément principal du kit de rétrofit. Forsee Power précise avoir déjà équipé plus de 2.000 bus électriques dans le monde et dispose d'une gamme de batteries très complète pour permettre la recharge de nuit, la recharge rapide ou encore les solutions à hydrogène/pile à combustible. Avec des formats complémentaires et ultra-modulaires, Forsee Power dispose de toutes les solutions techniques pour transformer des véhicules diesel ou gaz en véhicules électriques 100% batterie ou hydrogène.