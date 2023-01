Forsee Power noue un partenariat avec CALB

(Boursier.com) — Forsee Power, spécialiste des systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, s'associe au fabricant chinois de cellules et leader mondial des nouvelles technologies énergétiques CALB, pour l'acquisition de cellules à très haute densité d'énergie qui seront intégrées dans ses systèmes de batteries.

Alors que Forsee Power renforce sa stratégie d'approvisionnement responsable, CALB est le premier fournisseur du Groupe à passer par son nouveau processus de vérification approfondie (due diligence), intégrant un audit par un tiers.

Créé en 2007, CALB (CALB Co., Ltd) est un leader mondial des nouvelles technologies énergétiques. L'industriel chinois -entré à la Bourse de Hong Kong en 2022- prévoit de porter ses capacités de production à 500 GWh d'ici 2025. Il est spécialisé dans les cellules pour véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie.

CALB est le premier fournisseur de Forsee Power à être soumis à l'audit par un tiers. En décembre 2022, Bureau Veritas a mené un audit de gestion ESG sur site de CALB, confirmant un niveau élevé de pratiques sociales, environnementales et de gouvernance. Une attention particulière a été portée à la sécurité, à la traçabilité des matériaux ainsi qu'au calcul de l'empreinte carbone des produits. CALB est engagé dans le développement durable, avec de grandes capacités d'innovation écologique, s'efforçant de réduire l'empreinte carbone de ses produits tout en améliorant leur cycle de vie.

CALB, qui fournit des technologies de batteries lithium-ion NMC intégrées dans les systèmes de batteries haute énergie de Forsee Power, a annoncé la construction de sa giga-usine européenne au Portugal, présentant une opportunité d'approvisionnement européen pour Forsee Power à l'avenir.

Dans le contexte actuel de forte demande en cellules de batterie liée à l'accélération de l'électromobilité à l'échelle mondiale, Forsee Power rappelle s'attacher à nouer des partenariats d'approvisionnement avec les meilleurs producteurs de cellules au monde. Ces partenariats permettent de sécuriser les approvisionnements et ainsi, les livraisons clients ; et surtout de collaborer avec des fournisseurs responsables pour maintenir la performance ESG de Forsee Power au plus haut niveau.